Фото из открытых источников
Блокада Ленинграда, ставшая одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны, была прорвана 76 лет назад, 18 января 1943 года.
Северная столица была блокирована немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. Блокада продлилась 872 дня. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек.
На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. При этом только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.
В годовщину прорыва блокады портал Amic.ru вспоминает те страшные дни, зафиксированные в фотохронике.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 8 сентября 2017 года
Комментарии
Действительно, Город-Герой.
И где то на просторах нашей Родины гибли "безвинные немцы"
А землячку покорился.