Фото из открытых источников

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда, было прорвано 75 лет назад – 18 января 1943-го. Северная столица была блокирована немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии.

Блокада продлилась 872 дня – до 27 января 1944 года. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек.

При этом только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

В годовщину прорыва блокады портал Amic.ru вспоминает те страшные дни, зафиксированные в фотохронике.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 8 сентября 2017 года