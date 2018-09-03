Танец — один из древнейших способов творческого самовыражения. Красота, плавность и отточенность движений, грациозность и пластика завораживали людей во все времена.

Занятия танцами помогают не только в совершенстве овладеть своим телом и обрести отличную физическую форму, но и раскрепоститься, обрести уверенность в себе, раскрыть свой внутренний потенциал и врожденную артистичность.

Широко бытует мнение, что если не научиться танцевать в детском возрасте, то можно поставить на себе крест.

В Dance Studio DSC доказывают обратное: никогда не поздно учиться чему-то новому, а получать удовольствие от занятий танцами можно в любом возрасте.

Это одна из немногих школ в нашем городе, в которой преподают настоящие чемпионы края и Сибири. К вопросу обучения и тренировки здесь подходят более чем серьезно: воспитанники школы регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня, в том числе и международных.

Для взрослых в студии предлагают различные направления социальных танцев, то есть таких, которыми занимаются не ради соревнований, а ради общения и приятного досуга.

Для таких стилей неважна первоначальная физическая подготовка, главное — это правильный настрой, открытость новому и желание развиваться в выбранном направлении.

Главное, что дают социальные танцы, — это, конечно, обмен позитивными эмоциями и общение. Никто не уходит с занятий с грустным лицом.

Зажигательные ритмы аргентинского танго, бачаты, сальсы или румбы расшевелят любого, а красивая музыка и пластичные движения поднимут уровень гормона счастья до максимума.

Танцевальная школа Dance Studio DSC приглашает на уроки танцев всех желающих разнообразить жизненную рутину и получить заряд хорошего настроения и позитивных эмоций. Именно сейчас в школе открыта запись по направлениям: венский вальс, румба, самба, танго и другим видам парных танцев. Но нужно отметить, что наличие пары совершенно не препятствует занятиям.

Также на базе школы работает студия йоги, ставшей в последнее время одним из самых популярных направлений среди желающих сохранить здоровье и долголетие. Занятия йогой способствуют не только хорошей растяжке, но и развивают выносливость, физическую силу и эффективно влияют на оздоровление всего организма.

Студия удобно расположена в самом центре делового города. Для полного комфорта посетителей здесь создан просторный зал с профессиональным танцевальным паркетом и комфортабельные раздевалки.

Танцевальный клуб Dance Studio:

Барнаул, пр. Ленина, 10, 4 этаж (ТЦ Ultra)

Телефон для записи: 720-700

Сайт: dancestudio22.ru