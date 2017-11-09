Легендарный Юрий Каспарян посетит Барнаул в сопровождении большого симфонического оркестра. Вместе они сыграют в краевой столице песни группы "Кино". Концерт состоится 20 ноября, начало в 19:00.

Концерт получил название "Симфоническое КИНО". Специально для него сын Виктора Цоя — Александр — создал видеоряд, полностью отражающий стилистику легендарной группы. Как рассказывают организаторы мероприятия, тщательная работа над визуализацией проекта удивит зрителей не только красотой звучания, но и зрелищностью события.

Подробности в группе мероприятия и сообществе "ТриГрупп".