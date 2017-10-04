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Доступная роскошь: в нагорной части Барнаула продается таунхаус в рассрочку

, ИА "Амител"
Кирпичный таунхаус в элитном посёлке закрытого типа в нагорной части Барнаула предлагается на условиях рассрочки

Хорошая новость для тех, кто давно мечтает о роскошной жизни в своем собственном доме! Таунхаус площадью 232 квадратных метра продают на условиях беспроцентной рассрочки в охраняемом посёлке по адресу улица Парковая, 49 А.

Купить такое жилье – выгодно инвестировать в свое будущее. И для этого есть ряд веских причин.

Расположение

Таунхаус находится в нагорной части Барнаула, а если точнее – в санаторной зоне, вдали от шума и пыли, в окружении живописных пейзажей и соснового бора.

На ваше духовное и физическое состояние благотворно повлияют тишина и чистый воздух, лес и река, расположенные поблизости от таунхауса. Всего в 50 метрах – санаторий "Барнаульский", где можно совершать ежедневные прогулки или отдыхать там время от времени.

Но нагорная часть города – это не только островок спокойствия и безмятежности посреди суетливого города. Здесь также найдется чем заняться и любителям активного времяпрепровождения. В шаговой доступности – "Лыжня здоровья", база "Динамо", горнолыжная база "Авальман", Барнаульский дендрарий и многие другие места для активного отдыха.

При этом такое расположение не помешает деловой жизни – до центра Барнаула добираться быстро и удобно, буквально пару минут.

Строение

На участке размером 3,5 сотки возвышается трёхэтажный комплекс с гаражом и открытой террасой, с которой открываются прекрасные виды местной природы.

Само здание построено по последнему слову в строительстве. Так что оно будет крепко стоять, несмотря ни на какие штормы и ветры, и всегда будет радовать теплом и уютом.

Каркас у таунхауса состоит из цельного кирпича, без газобетона, что значительно укрепляет всю его конструкцию. Крыша отделана современной черепичной двускатной кровлей, которая не только украшает, но и отлично защищает от любой непогоды.

Таунхаус довольно просторный – на огромной площади в 232 "квадрата" есть где разгуляться! Отдельное достояние – высокие потолки в 3,2 метра, благодаря которым в доме много воздуха, и они создают дополнительное пространство, которого среди шумного города нам зачастую так не хватает.

Ну а свободные планировки оставляют место для фантазии – будущие владельцы таунхауса могут распланировать расположение комнат по своему вкусу.

Инфраструктура

Таунхаус отличается повышенным уровнем комфорта. Для этого он оснащен всей необходимой инфраструктурой: индивидуальным газовым отоплением, электроснабжением, водоснабжением и канализацией.

Рассрочка

Стоимость таунхауса составляет 7 490000 рублей. Но если у вас сейчас на руках нет такой суммы, то его можно приобрести на условиях рассрочки и начать жить роскошной и счастливой жизнью прямо сейчас. 

Условия просты: заключается договор напрямую с продавцом и вносится первоначальный взнос. И можно сразу заселяться и обставлять свое новое уютное жилье, а оставшуюся сумму оплачивать частями в течение срока действия рассрочки.

Рассрочка без процентов – а это значит, что вы не переплатите лишнего ни банку, ни продавцу.

Продолжительность рассрочки и размеры ежемесячных взносов оговариваются индивидуально.

Контакты 
Офис продаж: Барнаул, ул. М. Горького 29, БЦ Форум, офис 511
Телефон: 69-09-09

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.10.2017 10:09
bservice

Телевышка, телефон будит всегда заряжен даже не подключая к розетке, разруха дома хрущевки сгладит вид из окна, поход до садика или больницы сделает вас здоровыми.

0  0
4.10.2017 10:26
- гость -

Да уж, пейзаж просто сказочный. Фотограф- мастер своего дела, знает как подать товар лицом

0  0
4.10.2017 10:29
- гость -

открываются прекрасные виды местной природы.

Смотрим фото 3 и восторгаемся!

0  0
4.10.2017 10:37
Блонди

ахаха))))) роскошь, прям из окна смотришь, и глаз радуется))) барак

0  0
4.10.2017 10:51
- гость -

Вид из окна просто шикарный, недаром написано про роскошь и элиту

0  0
4.10.2017 10:57
iOne

Да там и само место шикарно!!!
Зимой на заднеприводном авто не проехать

0  0
4.10.2017 11:14
- гость -

семь миллионов ??? офигеть

0  0
4.10.2017 11:22
- гость -

На Авито я забил поиск коттеджей по цене от 4 млн. до 7,5 млн. Сайт выдал почти 500 предложений о продаже в Барнауле.

Непонятно, зачем мне покупать таунхауз по такой высокой цене, если можно повыбирать из 500 отдельных коттеджей.

Таунхаус предполагает экономию при строительстве, что должно отражаться на итоговой цене. Покупателю должно быть приятно по цене.

А в данном случае жадный продавец хочет положить всю экономию себе в карман, продать квартиру в многоквартирном доме с видом на гаражи по цене отдельного коттеджа.

0  0
4.10.2017 11:32
- гость -

все валят с этой дыры под названием Барнаул

0  0
4.10.2017 11:38
- гость -


4.10.2017 11:32
- гость -


Куда ты валишь-то? Продают голые стены.

0  0
4.10.2017 12:01
- гость -

4.10.2017 11:22
- гость -
написано ж "элита", а элита деньги не считает и в окно на гаражи не смотрит ))

0  0
4.10.2017 12:28
- гость -

А с документами всё в порядке будет? Расположение в санаторной зоне слегка настораживает в плане законности постройки

0  0
4.10.2017 12:30
- гость -

Зато можно сэкономить на микроволновке - телевышка "светит" прямо в окна! Впрочем, и контрацепция там вскоре будет излишней

0  0
4.10.2017 13:14
- гость -

там хрущи рядом стоят. при совке бы не стали ставить, если бы это было действительно вредно

0  0
4.10.2017 13:17
- гость -

А зачистку высолов на стенах под карнизом крыши, также сам покупатель будет оплачивать, как и отделочные работы?

0  0
4.10.2017 13:18
- гость -

После Совка излучающие мощности телевышки наверняка значительно увеличились

0  0
4.10.2017 14:10
- гость -

Земли нет, все забетонировано, даже клумбу для красоты не сделать, не говоря уже о том, чтобы мангал поставить и стол с качелями. Таунхаусы по-европейски - это двух-трехквартирные дома, где есть небольшая лужайка, есть небольшие заборчики, т.е. элементарная уединенность. А здесь - общага на современный манер и еще пишут о какой-то роскоши. Гетто за забором

0  0
4.10.2017 17:03
- гость -

Роскошь в бараке? Живите там сами да ещё за такую цену. 2 миллиона и то временно. Только потом не продашь, так что идите лесом.

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