Хорошая новость для тех, кто давно мечтает о роскошной жизни в своем собственном доме! Таунхаус площадью 232 квадратных метра продают на условиях беспроцентной рассрочки в охраняемом посёлке по адресу улица Парковая, 49 А.

Купить такое жилье – выгодно инвестировать в свое будущее. И для этого есть ряд веских причин.

Расположение

Таунхаус находится в нагорной части Барнаула, а если точнее – в санаторной зоне, вдали от шума и пыли, в окружении живописных пейзажей и соснового бора.

На ваше духовное и физическое состояние благотворно повлияют тишина и чистый воздух, лес и река, расположенные поблизости от таунхауса. Всего в 50 метрах – санаторий "Барнаульский", где можно совершать ежедневные прогулки или отдыхать там время от времени.

Но нагорная часть города – это не только островок спокойствия и безмятежности посреди суетливого города. Здесь также найдется чем заняться и любителям активного времяпрепровождения. В шаговой доступности – "Лыжня здоровья", база "Динамо", горнолыжная база "Авальман", Барнаульский дендрарий и многие другие места для активного отдыха.

При этом такое расположение не помешает деловой жизни – до центра Барнаула добираться быстро и удобно, буквально пару минут.

Строение

На участке размером 3,5 сотки возвышается трёхэтажный комплекс с гаражом и открытой террасой, с которой открываются прекрасные виды местной природы.

Само здание построено по последнему слову в строительстве. Так что оно будет крепко стоять, несмотря ни на какие штормы и ветры, и всегда будет радовать теплом и уютом.

Каркас у таунхауса состоит из цельного кирпича, без газобетона, что значительно укрепляет всю его конструкцию. Крыша отделана современной черепичной двускатной кровлей, которая не только украшает, но и отлично защищает от любой непогоды.

Таунхаус довольно просторный – на огромной площади в 232 "квадрата" есть где разгуляться! Отдельное достояние – высокие потолки в 3,2 метра, благодаря которым в доме много воздуха, и они создают дополнительное пространство, которого среди шумного города нам зачастую так не хватает.

Ну а свободные планировки оставляют место для фантазии – будущие владельцы таунхауса могут распланировать расположение комнат по своему вкусу.

Инфраструктура

Таунхаус отличается повышенным уровнем комфорта. Для этого он оснащен всей необходимой инфраструктурой: индивидуальным газовым отоплением, электроснабжением, водоснабжением и канализацией.

Рассрочка

Стоимость таунхауса составляет 7 490000 рублей. Но если у вас сейчас на руках нет такой суммы, то его можно приобрести на условиях рассрочки и начать жить роскошной и счастливой жизнью прямо сейчас.

Условия просты: заключается договор напрямую с продавцом и вносится первоначальный взнос. И можно сразу заселяться и обставлять свое новое уютное жилье, а оставшуюся сумму оплачивать частями в течение срока действия рассрочки.

Рассрочка без процентов – а это значит, что вы не переплатите лишнего ни банку, ни продавцу.

Продолжительность рассрочки и размеры ежемесячных взносов оговариваются индивидуально.

Контакты

Офис продаж: Барнаул, ул. М. Горького 29, БЦ Форум, офис 511

Телефон: 69-09-09