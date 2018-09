Фото: vev.ru

Канадская звезда поп-рока Аврил Лавин отмечает 27 сентября свой день рождения. Кто бы мог подумать, но этой девчонке с гитарой исполняется уже солидных 34 года.

На музыкальном небосклоне эта певица блистает уже долгих полтора десятка лет. Ее дебютный альбом Let Co вышел 4 июня 2002 года и стал одним из самых громких релизов.

Именно тогда планета услышала хиты Complicated и Sk8er Boi.

Первая пластинка Аврил была пронизана духом подростковых переживаний и сформировала аудиторию артистки, закрепив за ней статус повелительницы тинейджеров

.

В мае 2004 года свет увидел второй альбом канадской звезды Under My Skin, также на ура воспринятый публикой и начавший открывать певицу немного с другой стороны. Образ пацанки времён Let Co сменяется имиджем ищущей себя девушки.

Окончательное "одевичивание" Лавин происходит к выпуску в 2007 году альбома The Best Damn Thing с заглавным треком Girlfriend. Армия фанатов играющей в рок-протест исполнительницы продолжает увеличиваться, впрочем, сохраняя свое основное качество с ориентиром на молодежь возрастом до 20 лет.

Музыкальная карьера Аврил продолжается, и в 2011 году выходит ее пластинка Goodbye Lullaby, а в 2013-м — Avril Lavigne.

В песнях канадской звезды становится все больше мелодики, лиричности, балладной составляющей. Внешний образ артистки также подвергается изменениям. Перед нами уже не та девочка-сорванец, а настоящая леди, хоть и с некоторыми пробелами в плане великосветских манер.

Эта эволюция, наверное, приходится по вкусу не всем. Особенно часто доводится слышать "фу" в адрес Аврил со стороны тех, кто помнит ее по временам первых альбомов. Однако стоит признать, что Лавин растет вместе со своими фанатами, что, безусловно, сказывается и на ее творчестве, но никак не мешает быть одной из главных певиц планеты, работающих в жанре "попса на гитарах".

В апреле 2015 года артистка сообщила, что ей был поставлен диагноз болезнь Лайма, из-за которого она была прикована к постели. Но совсем недавно Аврил объявила о возвращении на сцену и рассказала о выходе первого за последние пять лет альбома. А новый сингл певицы "Head Above Water" был презентован буквально на днях — 19 сентября. И звучит он так: