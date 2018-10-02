2 октября 68-й день рождения отмечает неповторимая Энни Лейбовиц — американский фотограф, чьи снимки становятся достоянием Голливуда.

Энни была третьей из шести детей в семье офицера ВВС США. Её прабабушка и прадед со стороны матери были еврейскими эмигрантами из России, а родители её отца приехали в Америку из Румынии. Мать, Мэрилин Лейбовиц, была преподавателем современного танца. Семья часто переезжала из-за служебных обязанностей отца, и свои первые кадры Энни отсняла на Филиппинах, куда её отца расквартировали на время войны во Вьетнаме.

Училась в Сан-Францисском институте искусств. С 1970-го работала фотографом в журнале Rolling Stone. С 1983 года работает в журнале Vanity Fair, для которого делает портретные фотографии знаменитостей.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 2 октября 2017 года