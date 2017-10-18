Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных дней на 2018 год. Новогодние каникулы на этот раз продлятся 10 дней. Четырехдневные выходные ждут россиян в честь Всемирного женского дня и Первомая.
Три дня отдыха нам дадут ко Дню защитника Отечества, Дню России и Дню народного единства. День Победы в 2018 году подарит только один выходной. Будет и парочка рабочих суббот, что позволит продлить "каникулы". Подробнее, как мы будем отдыхать, смотрите в инфографике портала Amic.ru.
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Комментарии
тот участок где "в 2018 году"
из за звезды и головы человека читается не иначе как в "..опу"
стрелки жесть ...
типа спящий мужчина со счастливым лицом это 9 марта и 6 января
а потом доходит, что это 6 января переезжает на 9 марта, а спящий мужчина не при чем - просто спит себе.
8 марта целуются дети ?
затем понимаешь, что к каждому празднику своя картинка.
и выходит что спящий мужчина на скамейке в парке это наверное 23 февраля
и апофеоз это мальчик который пляшет вприсядку под елкой запутавшись в гирлянде.
13, 14, 20, 21, 27, 28 января рабочие дни???? Исправьте свой календарь!
в мае 31 день
Дизайнер иди сделай себе харакири
А где декабрь 2018 года? Между прочим, там тоже есть праздничный выходной день.