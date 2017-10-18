Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных дней на 2018 год. Новогодние каникулы на этот раз продлятся 10 дней. Четырехдневные выходные ждут россиян в честь Всемирного женского дня и Первомая.

Три дня отдыха нам дадут ко Дню защитника Отечества, Дню России и Дню народного единства. День Победы в 2018 году подарит только один выходной. Будет и парочка рабочих суббот, что позволит продлить "каникулы". Подробнее, как мы будем отдыхать, смотрите в инфографике портала Amic.ru.

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