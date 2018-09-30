Одна из самых сексуальных и красивых актрис мирового кино Моника Беллуччи отмечает 30 сентября свой 54-й день рождения. Даже в свои годы итальянка выглядит невероятно роскошно.
Недавно Беллуччи можно было увидеть в третьем сезоне "Твин Пикса" Дэвида Линча. Ко дню рождения этой великолепной женщины публикуем самые лучшие ее фотографии.
Комментарии
белуччи и зета-джонс наше фсе!!!
Сколько же нереализованных фантазий в мире с ней связано...
Пузырек прикольный из пены
а в зрелом возрасте - у меня там опять все всколыхнулось! Моника, молодца! Держись там!
жируха типичная. Любимица всех жирух, не следящих за собой. Даже муж евойный гулял от ее жирного тела, и в итоге бросил. Хотя лицо у нее красивое.