Первого октября торгово-развлекательный центр "Весна" в Барнауле грандиозно отпраздновал свой шестой день рождения.
Гастромаркет "Маймарт", открывшийся недавно в "Весне", провел для своих посетителей кулинарный мастер-класс от шеф-повара и дегустацию различной продукции. На втором этаже центра дети увидели шоу фокусников и левитационное шоу, для всех желающих работала фотобудка.
На главной сцене праздника прошли показ модной коллекции и выступления танцевальных и творческих коллективов города, а затем посетители ТРЦ устроили дневной "салют" — запустили в небо множество разноцветных воздушных шаров.
Однако главным событием дня рождения стал концерт музыкальной группы "Дискотека Авария". Солист группы Алексей Серов периодически спускался со сцены к зрителям, пел песню "Малинки" с приглашенными на сцену зрительницами, танцевал в костюме Деда Мороза под композицию "Новогодняя". А в финале, к восторгу собравшихся, феерично разбил бас-гитару о сцену.
Кульминацией всего праздника стал салют, который посмотрели тысячи барнаульцев.
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