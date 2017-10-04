Оборудование, инструменты и материалы для стоматологии представят более 50 компаний из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Новокузнецка, Томска, а также из Китая.
Среди участников ― "Юна", "АюрДент", "Фармгеоком", "Юнидент", Dentsply Sirona, SSWHITE, INNOvoSib, "Стомлюкс", DMG, "Лимент", "Н.Селла", "Дизанэ", Dental-ABC, Solo, Splat, Rocs, Asepta, "Корал", "Дентал-Сибирь", "Улыбка", "Дентал Гуру", "ДенталКом", "Аркадия", "Абсолют", "Адин Дентал Имплант", "ВладМиВа", "Дентрум" и другие.
Посетители смогут выбрать интересующую продукцию, договориться о поставках, ознакомиться с новыми разработками в области стоматологии, получить консультации специалистов и посетить обучающие мероприятия.
В рамках выставки пройдет конгресс "Стоматология и челюстно-лицевая хирургия", где можно будет получить баллы для прохождения непрерывного медицинского образования. Организатор ― НОАВС.
В программе:
- Симпозиум "Актуальные вопросы хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии";
- Клуб руководителей "Экономика и менеджмент в стоматологии";
- Конгресс "ОРТОПЕРИО НОВОСИБИРСК";
- Курс по эндодонтии: "Диагностика и антисептическая обработка каналов в современной эндодонтии. Диагностика и классификация эндодонтической патологии. Антисептическая обработка канала" и другие мероприятия.
Подробнее о конгрессе и условиях участия ― на сайте выставки.
Для специалистов из Барнаула действует двухдневная программа "Профессиональный гость" с возможностью междугороднего трансфера из Барнаула в Новосибирск и обратно.
Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.
Место проведения:
МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
Организаторы: "ITE Сибирь" и DENTALEXPO
www.dentimaexpo.ru
Комментарии
а зуб запломбируют?