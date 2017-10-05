Дольщики скандально известного дома на ул. Южсиба, 52а в Новоалтайске, который возводила компания "Строй-Тактика", обрели надежду на получение квартир.
"Сейчас объект рассматривают другие подрядчики, которые могут завершить строительство. В нем еще остались свободные квартиры, и именно ими компания-застройщик намерена рассчитаться с подрядчиками. Участники строительства в постоянном режиме информируются о текущей ситуации", – рассказала заместитель начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства Оксана Цыбина.
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