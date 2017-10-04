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Жажда впечатлений и приключений может привести нерадивого туриста в места, которые могут представлять для него смертельную опасность.
Представляем вам подборку туристических мест, которые лучше обходить стороной.
Регион Сахель, Северная Африка
Сахель — это место на границе пустыни Сахара. Из-за засухи и малого количества воды с 1972 по 1984 год в этой области погибло более 100 000 человек.
Остров змей, Бразилия
"Остров змей" находится рядом с городом Сан-Паулу. Остров известен большим обитанием ядовитых змей, а также является единственным местом на Земле, где обитает змея "островной ботропс". Яд этих змей настолько силен, что он буквально заставляет "таять" человеческую плоть. Бразильское правительство официально запретило посещение этого острова.
Пустыня Данакиль, Восточная Африка
Пустыня Данакиль, находящая в Эфиопии, известна своими вулканами и гейзерами, которые выделяют токсичные газы, и температурами, которые часто днем превышают 50 ° C.
Деревня Оймякон, Россия
Русская деревня Оймякон, которая находится в республика Саха на Дальнем Востоке России, славится самой низкой зарегистрированной температурой для населенного места: (минус 71,2 ° C). В деревне проживает около 500 человек. Мобильная связь в сильные морозы здесь отсутствует.
Сирия
В Сирии в последние годы считается одной из самых "смертоносных" стран мира. Жители постоянно вынуждены переживать вооруженные конфликты, обстрелы своих домов, отсутствие продовольствия, медицинской помощи и применение химического оружия.
Штат Алагоас, Бразилия
Небольшой прибрежный штат Алагоас сегодня является лидером по количеству убийств в Бразилии. Ежегодно в этом штате с населением в 3 миллиона погибает более 2 000 человек.
Трущобы Монровии, Либерия
В столице западноафриканской страны находятся одни из чудовищных трущоб в Африке — Вест-Пойнт. 75 000 человек страдают здесь от холеры, употребления наркотиков, преступности, подростковой проституции и отсутствия санитарных удобств. Кроме этого, город часто переживает наводнения.
Гора Синабунг, Индонезия
Гора Синабунг — активный стратовулкан, расположенный на индонезийском острове Суматра. Здесь часто происходят извержения, в результате чего погибают десятки людей.
Берег скелетов, Намибия
Участок, расположенный вдоль Атлантического побережья Намибии, получил свое название из-за разбросанных здесь скелетов морских млекопитающих. Люди здесь тоже погибали из-за местных природных условий.
Северная Корея
Страну с тоталитарным режимом, Северную Корею обвиняют в том, что в этой стране одни из худших прав человека в мире. Туристов страны могут арестовать за поступки, которые во всем остальном мире считают нормальными.
Гватемала
Кроме высокого уровня преступности Гватемала подвергается трем видам стихийных бедствий: землетрясениям, ураганам и селевым потокам. Например, в 1976 году землетрясение силой 7,5 баллов убило 23 000 человек.
Озеро Натрон, Танзания
Озеро Натрон, расположенное в Танзании, является одним из самых смертоносных водоемов в мире. Вода здесь чрезмерно насыщена солью, а также может достигать температуры до 60°C, что опасно для кожи и глаз человека.
Город Майлуу Суу, Кыргызстан
В СССР здесь в Майлуу Суу было переработано 10 000 тонн урана, поэтому город является одним из самых радиоактивных мест в мире. Кроме этого, регионе распространены землетрясения и наводнения, что увеличивает риск радиоактивного загрязнения.
Город Даллол, Эфиопия
Даллол — город-призрак, который является одним из самых горячих мест на Земле. Средняя годовая температура составляет тут 34,6 градусов. Также есть в городе гейзеры, выбрасывающие в атмосферу токсичные газы.
Северный Сентинельский остров, Индия
Северный Сентинельский остров известен живописными дикими пляжами и красивой природой, но местные туземцы крайне враждебны и жестоки по отношению к гостям. Они отвергают любые контакты с другими людьми и даже пытаются убить их.
Комментарии
"посетителей страны могут арестовать за поступки, которые во всем остальном мире считают нормальными."
А например? Уж не тот ли американский студент, который в отеле спёр плакат?
А у меня нет денег и в безопасные места. Спасибо политике ЕР и Путину, заставляющим работающих! людей жить в нищете.
Короче, отдыхайте в Белокурихе. Змей у нас вывели, туземцев прогнали, вулкан потушили, противоракетные комплексы установили.
4.10.2017 08:04
- гость -
А например? Уж не тот ли американский студент, который в отеле спёр плакат?
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То есть, за плакат в тюрьму - это норма?
То есть, за плакат в тюрьму - это норма?
Кисти отрубить или ноздри вырвать - вот это норма!
Тюрьма за воровство - это норма!
Что за бред про КНДР написали???!! про сауд. Аравию не написали, а про КНДР- на тебе?
перепечатали американскую пропаганду
как это еще сдержались и не написали, кто химическое оружие в Сирии применяет
в некоторых странах поди мы стоим в подобном списке с припиской: в этой дикой стране за обычное дело - брак с ....-летней девочкой могут упечь за решетку. ))
Яд этих змей настолько силен, что он буквально заставляет "таять" человеческую плоть.
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Ввиду того, что островной ботропс обитает лишь на одном необитаемом острове, нет ни единого официального свидетельства гибели людей от укуса этой змеи (хотя жители близлежащих районов рассказывают истории о гибели людей на Кеймада-Гранди). Согласно подсчётам, смерть должна наступить в 7% случаев, если человек не получает противоядие. Но даже при оказании своевременной медицинской помощи смертность может достигать 3%.
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