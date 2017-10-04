Своевременная передача показаний электросчетчика, с 21-го по 25-е число каждого месяца, убережет вас от неверных начислений. Сегодня у абонентов Барнаульской горэлектросети есть множество вариантов, как это сделать, даже не выходя из дома.
Вы можете передать данные по телефону, отправить SMS, электронное письмо, лично прийти в БГЭС. Выбирайте в инфографике Amic.ru наиболее удобный для вас способ и не забывайте вовремя вносить платежи за свет — до 10-го числа каждого месяца. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Инфографики и ответы на актуальные вопросы, которые следует знать потребителю электроэнергии, изучайте в совместном проекте Amic.ru и АО "Барнаульская горэлектросеть" "Свет окна твоего".
Комментарии
В Газпроме гораздо проще - на сайте .
4.10.2017 08:17
Андрей
В АлтайЭнергоСбыте еще проще. Они сами ходят и снимают показания. Еще и квитанции сами печатают и разносят.
4.10.2017 08:23
- гость -
в многоэтажках Алтайэнергосбыт не снимает показания, а интернет не всегда удобно, проще смс
4.10.2017 09:09
- гость -
10-тиэтажка это многоэтажка? хотя мне пофик, может быть это ТСЖ делает. лично я никуда ничего не передаю.
аГА, НО ЕСЛИ зачем-то не передашь показания с 21 по 25 число, то они тебе так голову заморочат и заставят платить по установленным явными де билами нормативам за электроэнергию, которую ты вообще не потреблял. Вот такая гнилая политика у нашего государства и больная жадность энергетиков.
вы почему свою работу перекладываете на потребителей ??? Никто вам не обязан сообщать показания, ходите и пишите, не хотите ходить ставьте счетчики которые сами передают показания! Не мы абоненты для вас , а вы работаете для нас! То же самое и с подключениями.
оптимально - передать самому! хоть это и не обязательно по закону
т.к. только в этом случае контролируешь те суммы которые тебе выставляет горсеть
в остальных случаях - будешь вечно удивляться абсолютно необъяснимым суммам горсети
тоже самое и касается алтайэнергосбыта
"вы почему свою работу перекладываете на потребителей ??? Никто вам не обязан сообщать показания, ходите и пишите, не хотите ходить ставьте счетчики которые сами передают показания! Не мы абоненты для вас , а вы работаете для нас! То же самое и с подключениями."
Полностью поддерживаю! Мы же провайдеру не передаем сколько гигов скачали и в АТС сколько минут проговорили. Давно бы систему сбора наладили