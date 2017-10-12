Жители Заринска получили сразу три подарка к 80-летию Алтайского края от градообразующего предприятия "Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК). На площади на въезде в город была заложена Аллея металлургов, появилась стела "Я люблю Заринск и "Алтай-Кокс", а на одном из пятиэтажных домов теперь красуется яркое художественное граффити в 3D-формате.

Это не просто картинка, а настоящий арт-объект, каких город еще не видел. Сюжет сочетает красоту алтайской природы, промышленный потенциал и будущее региона, символ которого – счастливый ребенок. Фасад разрисовали арт-мастера из Санкт-Петербурга по заказу "Алтай-Кокса".

О том, как было и как теперь стало, смотрите на видео.

Аллею в честь Года экологии создавали пусть и не в солнечную погоду, но в очень теплой и трогательной атмосфере: 60 молодых рябинок высадили ветераны и молодежь завода. "Ценим опыт прошлого, делаем ставку на молодежь" — под таким девизом работают на предприятии.

Машинист коксового цеха "Алтай-Кокса" Николай Воронцов гордится выпавшей ему возможностью посадить деревце.

Между прочим, аллея — не единственный вклад завода в экологию города. Предприятие проводит ежегодный конкурс "Молодой лидер". Его участники в этом году при помощи "Алтай-Кокса" реализовали экологические проекты. Например, победитель конкурса Михаил Кандаков с группой поддержки расчистил и обеспечил доступ к трем родникам в Заринском районе.

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На аллее была установлена и торжественно открыта стела "Я люблю Заринск и "Алтай-Кокс". Композиция длиной десять метров и высотой два метра уже стала одним из популярных мест для фотосессий в Заринске. Это еще и символ единения города и завода, которые исторически развиваются вместе.

Кстати, в ее создании принимал участие не только завод, но и частные предприниматели Заринска и молодежь, которой в этом городе не всё равно.

После презентации арт-объектов жители города запустили в небо 80 воздушных шаров зеленого цвета – в честь 80-летия региона и Года экологии.

"Мы стараемся создавать на заводе и в городе атмосферу, в которой интересно жить и работать, где думаешь о будущем и где есть перспективы. Эта площадь на въезде в Заринск должна стать началом формирования креативной городской среды, символом движения вперед. Надеюсь, что наши инициативы будут продолжены. Вместе с администрацией и жителями Заринска мы готовы и дальше развивать наш любимый город", — обратился к горожанам генеральный директор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб.

Справка:

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. В год предприятие производит 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год. Производство включает все технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции.