Рост заработной платы, индексация мер социальной поддержки населения и помощь муниципалитетам края — на эти направления будут выделены дополнительные средства из бюджета Алтайского края в 2018 году. Сам регион получит из федеральной казны на 9% средств больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 3 октября, рассказал губернатор Александр Карлин на встрече с журналистами.
"У нас есть информация о том, что региону будет транслирована большая поддержка из федерального бюджета, к уровню нынешнего года примерно на 9%. Прежде всего, как дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности", — сообщил он.
Эти средства краевые власти, верстая бюджет, решили направить на повышение заработной платы бюджетникам на 10-12% к уровню прошлого года.
Также дополнительную финансовую помощь получат муниципалитеты.
В регионе, подчеркнул губернатор, продолжится активная инвестиционная политика — капитальные вложения не будут сокращены.
Читайте также: Проект бюджета России дошел до Госдумы
И, наконец, четвертое важное направление — индексация мер социальной поддержки.
В бюджете предусмотрены меры поддержки реального сектора экономики, в частности сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, а также предприятий, занимающихся импортозамещением.
"Бюджет рабочий, не рыхлый, с определяемыми параметрами и не проблемный с точки зрения обслуживания внутреннего долга или внешних заимствований. Войдем в хорошем рабочем режиме в следующий бюджетный период", — добавил он.
Он напомнил, что регион возвращается к трехлетнему планированию бюджета.
"Период кризисной турбулентности в экономике преодолен. Мы определяем положительный темп роста бюджетных доходов — сегодня уже 106,6% к уровню бюджета текущего года. По собственным доходам намерены прирасти на 5,1%", — сообщил глава региона.
Комментарии
Прежде всего, как дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Кто ему пишет тексты? Не рубанок ли?
Красивое многобукванье.
халва...халва...халва...
Красава. Его колбасить перестало. Выборы кончились. Можно дальше растаскивать.
Когда его уже отстранят
Это сладкое слово бюджет...
Были в стране водолазы искали дно, нашли сидят (УЛЛЮЛЮКАЛИ много) Появились летчики, турбулентность преодолевают, преодолеют. Моторный, Шинный, Котельный, Ротор, 17, заработали как в 80, "индексация мер социальной поддержки населения и помощь муниципалитетам края" работать надо. Помощь и поддержка - это работа и создание прибавленной стоимости? Если прожирать все потом просто все выйдет через известный всем проход.