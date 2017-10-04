Информационный портал Amic.ru начинает новый проект "Бизнес-ланч с профи". Мы будем приглашать к разговору за чашкой кофе известных алтайских управленцев и собственников бизнеса. О чем мы будем говорить? Конечно же, о традициях и новых трендах, о личном и социально значимом, о секретах успеха в настоящем и планах на будущее. Это всегда будет честный, откровенный разговор. И первым гостем проекта стала молодая и успешная, яркая и креативная заместитель генерального директора инвестиционно-строительной компании "Союз" Елена Греб.

Наш разговор состоялся в уютном и очень атмосферном ресторане "Ползуновъ".

Как известно, сегодня ИСК "Союз" занимается не только производством железобетонных изделий, проектированием и строительством домов, но и сельскохозяйственной деятельностью. Ведется активная разработка посевных площадей в Косихинском, Калманском районах, в окрестностях Барнаула.

Сегодня речь пойдет об одном из главных направлений деятельности компании – строительстве жилого фонда.

Корреспондент.: Елена, Вы — заместитель генерального директора по экономике и финансам группы компаний "Союз". Что входит в ваши обязанности на предприятии?

Елена Греб: На самом деле круг моих обязанностей очень широкий. Это и блок финансов, и продажи. Занимаюсь всем, с учетом того, что я представитель собственника. Не зацикливаюсь только на финансах. Занимаюсь и планами по продажам, и планами по застройке.

Корр.: Как известно, ваше глубокое погружение в бизнес необходимо и потому, что Вы являетесь дочерью собственника, а значит, являетесь продолжателем династии.

Е.Г.: Да, так и есть.

Корр.: Сегодня женщины очень уверенно чувствуют себя в бизнесе, дадут фору некоторым мужчинам. И всё же строительный бизнес — это серьезное испытание для бизнес-леди. Как вы себя чувствуете в этой сфере?

Е.Г.: Чувствую я себя уверенно. Уверенно потому, что есть у кого перенимать опыт. Колоссальный опыт. Поскольку наш папа (Елена Греб является дочерью собственника предприятия Владимира Отмашкина. – прим. ред.) с самого детства знакомил нас с делом и приучал к производству. Сложности, наверное, только в том, что некоторые считают так: если дети собственников бизнеса, то все досталось просто так и наших личных заслуг и достижений в этом нет. Хотя мы с братом Сергеем вносим значительный вклад в развитие нашего семейного дела. Сегодня у нас две ветки бизнеса. Одна деятельность ведется в Барнауле, а другая – в Новосибирске. Причем достижения новосибирского филиала – большая заслуга моего брата Сергея. Он с нуля открывал там наше представительство, которое работает на территории крупнейшего города Сибири достаточно успешно. Многие не верили в успех этой затеи, потому что был уже не очень удачный опыт других компаний, шагнувших из Барнаула на строительный рынок Новосибирска. У нас получилось! И на сегодняшний день есть вполне обнадеживающие планы на дальнейшее освоение регионов России. Мы планируем заходить на территорию Крыма, Санкт-Петербурга и, возможно, Москвы. Сегодня уже составляем бизнес-планы, прорабатываем варианты.

Корр.: А как пришли к тому, что пора выходить за пределы территории Алтайского края?

Е.Г.: Просто мы поняли, что спокойно можем конкурировать с компаниями других регионов. А поскольку мы большое внимание уделяем экономике предприятия, правильные расчеты показывают, что на рынки других регионов мы можем смело заходить.

Корр.: Наверное, глядя на вас – очаровательную, хрупкую, открытую, некоторые бизнес-партнеры мужчины считают, что с вами легко справиться в переговорах…

Е.Г.: Да, так и есть (улыбается). Многие думают при первой встрече, что это просто милая картинка, и поначалу относятся несерьезно. Но очень быстро, к моему удовлетворению, меняют свое мнение. Не так давно мы заключали долгосрочный договор с компанией, заводящей в Барнаул сеть продуктовых магазинов, и я сразу заметила, что первая их реакция была, скажем так, не в мою пользу. Но во время последующих встреч они сначала удивлялись, а потом уже стали общаться тепло и вполне по-деловому. Более того, сами признали, что первое мнение было ошибочно.

Корр.: Елена, а помните, как получили свою первую зарплату?

Е.Г.: Конечно! Дело в том, что наш отец с самого детства приучал нас к работе. Он и сам большой трудяга. Например, он уже в 7.15 делал обход по предприятию или по стройкам. Ну а нам сначала давал работу на даче, да и по дому все делали сами. А когда были каникулы, по утрам я с папой ездила на предприятие. А с четырнадцати лет уже помогала в бухгалтерии, заполняла ведомости, а когда училась в институте, и более сложную работу доверяли. Так что все каникулы летние у меня были рабочими, и мне это очень нравилось. А уже после института я работала в отделе аудита и стала его начальником. Понимаете, у папы твердое убеждение, что мы должны пройти трудовой путь с самого начала, снизу вверх. Мой брат, например, после строительного факультета института пришел мастером в цех для того, чтобы увидеть и пройти весь производственный цикл с нуля.

Корр.: Кстати, о вашем отце... Вот такой момент, который может представлять еще одну сложность в сегодняшней карьере. Все-таки Владимир Отмашкин – это крупный авторитетный руководитель, уважаемый предприниматель. Его имя прекрасно известно в деловой среде края. И вы — последователь такого мощного профессионала. Не страшно было заходить в бизнес?

Е.Г.: Нет, абсолютно! В первую очередь наш папа для нас — учитель. Для нас он сэнсэй. При этом сегодня мы уже в такой стадии, когда можем себе позволить спорить с ним, отстаивать свои мнения. Да он и воспитывал нас так, что у каждого из нас есть собственная точка зрения, и мы должны ее аргументированно отстаивать. В процессе этих диалогов мы приходим к общему мнению. Например, многие нас спрашивают, мол, как же так, Владимир Николаевич всегда говорил, что вы всегда будете строить только из панельных блоков и никогда не обратитесь к другим материалам, и теперь вот заявляете о строительстве из кирпича. Нам действительно удалось убедить отца, что нам просто необходимо занимать новые ниши, а потому пойдем в другой сегмент бизнеса и начнем строить из кирпича. Это своего рода наша с братом победа, папа с нами согласился, дал нам карт-бланш.

Корр.: Если все же говорить о нише ИСК "Союз" сегодня, то как бы вы ее охарактеризовали?

Е.Г.: Я считаю, у нас сегодня очень весомая ниша на строительном рынке Барнаула. И это благодаря прежде всего высокой репутации, которая сложилась у нас в городе и крае. Наше ключевое правило – быть честными. Мы не обманули ни одного дольщика. Мы даем обязательные гарантии по нашим домам. Мы не компания-однодневка, которая бы собрала деньги на строительство и закрылась. Мы за качественный продукт, за надежность. И в этом плане на рынке мы очень весомые игроки.

Корр.: А какие у вашей компании преимущества перед конкурентами?

Е.Г.: Во-первых, что касается панельного домостроения, у нас есть собственное производство. Еще и добывающая промышленность: мы добываем песок. Поэтому мы можем варьировать в пользу клиента себестоимость продукта. Когда заходят новые компании, это, как правило, девелоперы, которые купили землю, наняли подрядчика. У них ограничен инструмент, которым они могут играть в плане цены. Еще одно наше преимущество – высокое качество постройки. Зачастую застройщики вводят в заблуждение своих клиентов, обещая одно, а по факту дают своим клиентам совсем другое.

Корр.: Что касается качества… Из каких материалов вы сегодня строите?

Е.Г.: Конечно, с учетом нашего домостроительного комбината, на сегодняшний день это сто процентов панельное домостроение. Ну а в ближайшее время в планах строить в Барнауле кирпичные дома. Проект уже в разработке. И мы обещаем, что приятно удивим наших клиентов. В Новосибирске у нас также свой комбинат и также строим панельные дома. Но наши панельные дома мы обшиваем керамогранитом, и выглядят они эстетично. Наши дома теплые, а, кроме того, на сегодняшний день мы решили проблему шумоизоляции, используя так называемые плавающие полы. Дело в том, что мы общаемся со своими клиентами и после заселения в новостройки, а потому знаем и насколько тепло и комфортно им в построенных нами квартирах.

Корр.: Некоторые компании ведут точечную застройку, другие же строят кварталы. Какова ваша стратегия застройки?

Е.Г.: Конечно, нам интереснее вести застройку квартальную. Строим и небольшими микрорайонами, поскольку хотим себя реализовывать в комплексе. Ведь что такое один дом? Это маленький кусочек земли. А мы хотим дать нашим жильцам тот продукт, который бы удовлетворял все его потребности. Например, чтобы были хорошие детские площадки, придомовая территория.

Корр.: Какие районы города вы используете под застройку?

Е.Г.: Все-таки мы сосредоточены в Индустриальном районе Барнаула. Осваиваем разные его части. Была пара объектов на Потоке. Сейчас планируем новый квартал под названием "Новая высота". Для нас это новая планка, новая вершина. И это будет уже совсем другой продукт, более высокого класса. И тоже в Индустриальном районе. Мы считаем, что это очень перспективная часть города. Там активно развивается инфраструктура. И активная жизнь барнаульцев плавно сместилась в сторону Индустриального района. Там много торговых центров построено, появляются спортивные объекты, строятся дороги.

Корр.: Елена, практически каждый предприниматель сегодня, ориентируясь на свою аудиторию, рисует портрет своего клиента. А какой он – потребитель продукции ИСК "Союз"?

Е.Г.: Знаете, наш потребитель очень переменчив. Если раньше мы делали упор только на молодые семьи с детьми, которые стремятся переехать в новый квартал, то теперь это все категории граждан: и студенты, и семьи молодые и чуть постарше, и пенсионеры. Любопытно, вот раньше родители покупали, например, сыну-студенту квартиру, и, в общем-то, никто не обращал внимания, где, какая это квартира. Это просто угол для студента был. Теперь дети совместно с родителями решают, какая это будет квартира, где. Родители и дети находятся в диалоге.

Корр.: Вот мы уже говорим о том, как сегодня ведет себя на рынке потребитель, какие у него ожидания. Вы изучаете эти вопросы?

Е.Г.: Конечно! Мы смотрим в динамике. Так, еще пару лет назад очень популярны были малогабаритные квартиры. Клиент говорил так: маленькое, но свое. Раньше мы продавали по планировке. Человек пришел, вот адрес, и клиент покупал, не видя. Сейчас все поменялось. Клиент выбирает место, где ему хочется жить, куда хочется возвращаться после работы. Более того, мы пришли к мобильному отделу продаж на стройке. Клиент едет туда, смотрит. Смотрит, что будет вокруг. Отслеживает ход строительства. Клиенту важны все нюансы того места, где будет жить его семья. Вот, например, площадка для выгула собак. Очень ведь важный объект. Даже там, где живу я, нет такой площадки. А наши жильцы уже говорят: "Нам мало одной, нам нужны две!". То есть наши клиенты уже диктуют нам, что бы они хотели иметь в инфраструктуре двора.

Корр.: Но ведь, очевидно, это признак доверия. Люди знают, что вы прислушаетесь и сделаете так, как им удобно…

Е.Г.: Думаю, да. Для нас важно, что наш продукт уже рекламируют наши клиенты и рассказывают о нем своим знакомым, коллегам, родственникам. Много клиентов к нам приходят именно по рекомендации. Значит, мы все правильно делаем.

Корр.: Вы говорили о мобильном отделе продаж. Это что такое?

Е.Г.: Когда мы уже начинаем строительство квартала, ставится небольшой вагончик, где находятся менеджеры отдела продаж. Они водят на экскурсии потенциальных клиентов. Мы также ставим там шоу-румы. То есть человек может прийти и окунуться в обстановку нового жилья. Он увидит предлагаемую обстановку новой квартиры. Причем мы стараемся использовать доступные материалы. И это работает! Многие, кто изначально сомневается при выборе квартиры, в шоу-руме принимают окончательное решение.

Корр.: Вы где-то подсмотрели такой способ продаж?

Е.Г.: Мы с удовольствием учимся у коллег. И не стесняемся говорить о том, что много ездим и перенимаем опыт разных регионов. В частности, наши специалисты бывают и за границей, и в европейской части России, где уже давно применяется совершенно другой подход к продажам. Кроме того, многое мы придумываем сами.

Корр.: Есть мнение, что сегодня продавцы работают на эмоцию покупателя. То есть идет продажа не просто товара, а продажа эмоции. Какую эмоцию вы хотите вызвать у вашего покупателя?

Е.Г.: Тут два момента. Когда мы привлекаем клиента, мы хотим удивить. Поэтому мы постоянно в поиске новых инструментов. Например, история с участием в продвижении наших домов Дмитрия Дюжева. Хотели добиться эффекта "Вау!". Потом у нас появились виртуальные 3D-туры, презентации кварталов. А вот когда человек уже к нам пришел, мы хотим показать ту экосистему, в которой он будет жить. А значит… снова приятно удивить. И чтобы это случилось, мы находимся в постоянном контакте с клиентами, узнаем их мнение. И если есть замечания, мы стараемся очень быстро и качественно устранять.

Корр.: А что, Дюжев и в самом деле снимался здесь, в Барнауле?

Е.Г.: Конечно (смеется)! Он приезжал два раза. Более того, внимательно изучал нашу компанию на предмет, а не фирма-однодневка ли мы? Для него была важна его репутация в этом проекте. А когда все изучил, пообщался с Владимиром Николаевичем (Отмашкиным – прим.ред.), очень тепло отнесся к нам и нашему предложению.

Корр.: Креатив, экономика, собственное производство, высокое качество материалов и работ… Это то, о чем мы с вами сегодня говорим как о составляющих строительного бизнеса. И все же, какая самая главная составляющая этого сегмента рынка недвижимости?

Е.Г.: Пожалуй, самое главное – это забота о клиенте. То есть такой уровень сервиса, чтобы клиент не просто приходил к нам снова и снова, а еще и рекомендовал нас своим знакомым. В ответ на такую лояльность мы готовы дарить нашим постоянным клиентам скидки, приятные бонусы. А поскольку люди сегодня все время стремятся улучшать качество своей жизни, то снова и снова приходят к нам, чтобы приобрести жилье в более новом квартале или более просторную квартиру. И наше сотрудничество продолжается.

Беседовала Оксана Бассауэр

Блиц-опрос

Как предпочитаете отдыхать?

- Отдыхать предпочитаю на работе. Я мама двоих маленьких детей. А потому дома моя работа мамой даже тяжелее, чем на стройке.

Как относитесь к социальным сетям?

- Стараюсь там не сидеть, потому что это требует колоссального количества времени. В части наших рабочих задач соцсети мы используем очень активно. И, действительно, есть результаты. А вот свои личные аккаунты я посещаю по минимуму.

Назовите пять главных качеств современного предпринимателя.

- Основополагающее качество – это честность. Именно его нам привили наши родители.

Какую мотивирующую фразу вы говорите себе?

- Все время быть лучше, чем ты сам еще вчера. А значит, надо работать над собой, совершенствоваться. Ну а в компании мы руководствуемся девизом "Не останавливаться на достигнутом!"