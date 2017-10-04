фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Перенос трамвайных путей начался в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Власихинская.
С сегодняшнего дня до 8 октября закрыто движение для трамваев по ул. Малахова от ул. Гридасова до ул. Власихинской и по ул. Власихинской.
Напомним, на перекрестке идет строительство третьего малаховского кольца, закончить которое должны в 2017 году. Сейчас тут сделано "южное" полукольцо возле торгового центра, и основные работы теперь проводятся на улице Малахова.
Кроме этого, на улице Власихинской были перенесены остановки общественного транспорта и пешеходный переход. Барнаульцев просят быть внимательнее.
Комментарии
Этож сколько Ашан своих родненьких денег то вбухал во все эти переносы, да перестройки? И всё ради Нашего блага и удобства!
Для такой гигантской мировой сети как Ашан - это копейки, и всего лишь 1/3 часть. А вот 1/3 для Ракшина думаю не такие уж и копейки. Самое непонятное во всей этой истории, почему Арендатор должен за все это платить, а потом еще и снимать площади в ТЦ Волна? Можно ведь просто переехать в другое место, если эти площади оказалось не удобными.
Вот вы бы сняли в аренду площади в ТРЦ, а потом стали бы перекладывать трамвайные пути? )))
смешно. Трактовая до Северо-Власихинской ступором стоит, кольцо решили делать на Малахова
Самое непонятное во всей этой истории, почему Арендатор должен за все это платить, а потом еще и снимать площади в ТЦ Волна? Можно ведь просто переехать в другое место, если эти площади оказалось не удобными.
Вот вы бы сняли в аренду площади в ТРЦ, а потом стали бы перекладывать трамвайные пути? )))
хороший вопрос
Я так понимаю, что платит не арендатор, а владелец здания, либо 1-е взаимозачетом. А вообще, безопасностью подходов к ТЦ, должны были занимать на этапе строительства, это касается особенно Европы.
не будь там ашана, и эта перестройка бы не понадобилась
А зочем сначала рельсы без шпал кладут, если сразу можно кинуть в сборе со шпалами?