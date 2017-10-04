С января по август 2017 года россияне потратили 1,1 трлн рублей на покупку иномарок, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Лидером в списке стала автомобильная марка Toyota (134 млрд рублей). Второе место у KIA (127 млрд). Тройку лидеров замыкает корейская марка Hyundai (99 млрд).
Четвертое и пятое места заняли Mercedes-Benz (96 млрд) и BMW (72 млрд рублей).
Отмечается, что на долю иномарок на российском рынке приходится 90% общего объема выручки. Доход от продаж автомобилей отечественного производства составил 10%, что составляет 115 млрд рублей.
Комментарии
УАЗ "Патриот" жрёт 15 литров, итого за 100т.км пробега он сожрёт 600 000 рублей, почти самого себя. Конечно, даже с таким расходом он не догонит сопоставимую иномарку по цене, но ведь почти рядом, а главное - ведь гниёт зараза...