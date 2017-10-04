Опубликовано первое в истории панорамное видео из открытого космоса

Телеканал RT провел показ первого в истории панорамного видео, которое было снято в открытом космосе. Видео было создано в рамках спецпроекта "Космос 360" при сотрудничестве с РКК "Энергия" и "Роскосмосом".
В рамках мероприятия, приуроченного к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, состоялась прямая трансляция с МКС, в которой российский космонавт Сергей Рязанский, совершивший выход в открытый космос вместе с коллегой Федором Юрчихиным, рассказал о съемках видео SPACEWALK 360.
"Первое в истории панорамное видео из открытого космоса — это революция не только в мире VR-технологий, но и в освоении Вселенной. Наше видео открывает перед каждым возможность приблизиться к безграничному пространству", — рассказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков, сообщает ТК "Звезда"
Показ видео прошел в московском Музее космонавтики в специальном VR-кинотеатре в очках виртуальной реальности. Оценить видео можно, перейдя по ссылке "Космос 360".
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