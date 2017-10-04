В планах семьи людоедов из Краснодара было убийство 7-летней дочери их лучшего друга, сообщает паблик Mash.
В итоге, как отмечается, семья лучшего друга также попала под подозрение: отец девочки задержан, а из квартиры оперативники изъяли всю еду на экспертизу. Следователи не верят, что коллега по работе не мог не знать о том, что дружит с людоедом.
В конце сентября сообщалось, что правоохранительные органы в Краснодарском крае поймали супругов-каннибалов Наталью и Дмитрия Бакшеевых, которые, по версии следствия, совершали убийства с 1999 года.
Пока доказано только одно убийство, совершенное семьей, однако сами супруги признавались в убийстве 30 человек.
Стоит отметить, что подозреваемых могли задержать еще два года назад. В октябре 2015 года соседи Натальи и Дмитрия по общежитию стали жаловаться на запах дыма, распространяющийся по всем комнатам. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что мужчина жег в подвале женские вещи. Он рассказал, что это старые вещи его жены, которые больше не нужны. Никого это не насторожило.
На данный момент следователи изучают биографию подозреваемых с самого их детства. Кроме того, проводится экспертиза, чтобы установить степень их вменяемости. "Будут исследованы места, где они работали, люди, с которыми они общались", — сказал руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.
Комментарии
Ужасужас!
Вот не понятно - они с другом собирались трапезу разделить?
Сначала ментятины хотели откушать,или почему полисмены не обращяли на них внимания?
Чё не говори, а в Америке их бы поджарили на электрическом стуле. А здесь... уютная психушка на деньги налогоплательщиков и свобода за хорошее поведение.
Вот жеж жуть, скормить их животным, живьем!
джазатор, пусть их лечат в российской уютной психушке) это похуже, чем стул, я думаю.