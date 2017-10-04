Правительство на этой неделе рассмотрит законопроект о фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) участниками движения, пишут "Ведомости".
"Мы будем рассматривать, наверное, один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора", — сказал ранее министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, то все нарушения на дорогах смогут фиксироваться телефонами и видеофиксаторами, а записи будут служить основанием для административных взысканий: видео агрессивного вождения, выезды на встречную полосу и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный ресурс для принятия решения по штрафам.
Если правительство одобрит проект, он будет направлен в Госдуму. Эти изменения президент Владимир Путин поручил разработать еще в апреле 2016 года. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция законопроекта готова.
Законопроект будет принят, но он будет служить лишь правовым основанием для создания программного обеспечения, которого пока нет — его должны разработать Минкомсвязи с МВД, но денег на это пока нет, говорит член комитета по госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков. Законопроект полезный и мог бы реализовать принцип неотвратимости наказания: человек может без заявления отправить нарушение через сайт госуслуг, файл является основанием для штрафа — экономятся время и государственные деньги, объясняет он.
Риски, по словам депутата, возможны в случае ручной фиксации парковки — тогда вероятны "искусственные автоподставы". Но если нарушение фиксируется видеорегистратором со специальным программным обеспечением, то это исключено.
Комментарии
Для штрафов они готовы любые меры предпринять. А вот если случиться чего, ваши записи ни в ГИБДД не в суде не нужны
Часть денег со штрафа должны идти водителю с видеорегистратором.
Сделайте 10% бонус от штрафа, для заявителя, и все анонимно, у нас вообще в стране нарушений ПДД не будет
4.10.2017 10:20
Джазатор
4.10.2017 10:21
- гость -
+1000
Полностью поддерживаю, тогда и инспектора на дорогах не нужны будут.
4.10.2017 11:48
- гость -
В принципе согласен. Но дело в том, что очень много народа передвигающегося на машинах, сами толком не знают ПДД...