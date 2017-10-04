Член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Виктор Шрейдер заявил "Парламентской газете", что в решении московских властей отменить взносы на капремонт в домах, включенных в программу реновации, есть разумная логика.
По мнению Шрейдера, разумность этого долгожданного решения объясняется двумя причинами: "Первая — дом в предаварийном состоянии, вторая — он будет снесен в любом случае, в связи с чем вносить плату за сносимый в ближайшей перспективе дом неправильно".
Идею реновации в целом депутат оценивает положительно, поскольку "что-то делать с дряхлеющими домами массовых серий всё равно надо".
Что касается освобождения от взносов на капремонт во вновь построенных домах, то здесь у Москвы и регионов есть право взимать или не взимать плату за будущий капремонт несколько лет или же взыскивать всего 50 процентов. Однако это уже устанавливают местные власти, подчеркнул депутат.
Также предлагается освободить от взносов на капитальный ремонт жителей аварийных домов. "Сейчас, если траты на приведение дома в надлежащее состояние превышают сумму взносов, которую можно собрать с жильцов, жители этих домов не платят взносы", — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
Он объяснил, что есть аварийный фонд для оплаты расходов по капитальному ремонту таких аварийных и ветхих домов.
При этом текущий ремонт домов будет осуществляться, как и раньше, пока жители не переедут в новое жилье. "Поддерживающий ремонт будет обязательно. И сейчас по программе переселения из аварийных домов, которая действует с 2008 года и затрагивает более 11 миллионов квадратных метров жилья, ведется поддерживающий ремонт, чтобы в домах было тепло, была вода, работала канализация и чтобы не допустить, не дай бог, несчастных случаев", — пояснил депутат Качкаев.
Комментарии
А как же бюджет? Доля аварийного жилья увеличивается с каждым годом и граждане все, а как один должны бороться за его наполнение.
Правда, некто Соловьев однажды сказал по радио, что с нашим правительством, наполнять бюджет, все равно, что наливать воду в сито.
Нужно бороться за отмену этого побора.
Согалсна! Жители сносимых домов не должны платить за капремонт. Собственно, с реновацией нас и освободили от этой ненужной нам платы
Теперь можно будет сэкономить, а не платить какой - то не понятный платеж.