Сотрудники правоохранительных органов Бийского района нашли водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Удалось установить, что пятидесятилетний житель села Шебалино на автомобиле ВАЗ-2101 сбил 37-летнего односельчанина и уехал с места происшествия. В результате аварии пострадавший получил переломы и был госпитализирован. Пока врачи оказывали помощь пешеходу, полицейские установили личность водителя и обстоятельства происшествия.
Водителя привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, а также за нарушение требования, запрещающего употреблять алкогольные напитки после ДТП, пока не проведено освидетельствование на состояние опьянения.
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