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Знаки, запрещающие стоянку, появятся в Барнауле с 24 октября

, ИА "Амител"
Это будет сделано для того, чтобы снегоуборочная техника беспрепятственно работала ночами

Знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью, установят в Барнауле с 24 октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Это будет сделано для того, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно работать ночью. Итак, знаки появятся на: 

- нечетной стороне улицы Димитрова, от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №79;

- четной стороне улицы Димитрова, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

- четной стороне улицы Молодежной, от дома №16 до проспекта Ленина;

- нечетной стороне улицы Молодежной, в районе здания №3, от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

- четной стороне улицы Малахова, от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта;

- нечетной стороне улицы Антона Петрова, от улицы Шукшина до улицы Попова;

- нечетной стороне улицы Шевченко, в районе здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;

- нечетной стороне улицы Путиловской, от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;

- четной стороне улицы Путиловской, от дома №26 до проспекта Комсомольского;

- четной и нечетной сторонам улицы 40 лет Октября, от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;

- четной и нечетной сторонам улицы Тимуровской, от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;

- четной и нечетной сторонам улицы Георгия Исакова, от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;

- четной стороне улицы Папанинцев, от дома №114 до проспекта Красноармейского.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.10.2017 09:04
Элвис

Это разве не знак, запрещающий ОСТАНОВКУ (не стоянку)?

0  0
4.10.2017 09:08
- гость -


4.10.2017 09:04
Элвис


он запрещает остановку И СТОЯНКУ
вдумайся. если нельзя останавливаться, то разве можно стоять?

0  0
4.10.2017 09:14
Гость

А почему в добавок к этим знакам не установят Знак - что эти знаки действуют только Зимой?

0  0
4.10.2017 09:16
- гость -


4.10.2017 09:14
Гость


А можно образец такого знака?

0  0
4.10.2017 09:19
- гость -

Я не понимаю, почему нельзя поставить знак "Стоянка запрещена". Даже пассажиров высадить нельзя с запрещенной остановкой.

0  0
4.10.2017 09:24
- гость -


4.10.2017 09:19
- гость -

Много вы пассажиров ночью высаживаете?

0  0
4.10.2017 09:26
- гость -

Я не понимаю, почему нельзя поставить знак "Стоянка запрещена".

Не спасет. Только карьерный самосвал курсирующий по запретному участку уберет всех стоящих. Как пример приведу Социалистический 130. Знаки запрещающие остановку есть. Знаки уборки машин эвакуатором есть. И не помогает. как раньше ставили так и продолжают.

0  0
4.10.2017 09:28
Элвис - 09/18

"вдумайся. если нельзя останавливаться, то разве можно стоять?"
==
гость 09*19 ответил доходчиво. + вдумайся: написано знак запрещающий стоянку, а изображен ДРУГОЙ знак! и не нужно никаких рассуждений логических, где д. б. четкость и ОДНОЗНАЧНОСТЬ- в ПДД.

0  0
4.10.2017 11:03
- гость -

Снег зимой то не очень убирают, а тут решили с октября. Бред. Попахивает очередным отъёмом бабла у населения.

0  0
4.10.2017 12:15
- гость -

ПДД - знак 3.27 Остановка запрещена

Запрещается Остановка и стоянка транспортных средств.

0  0
4.10.2017 13:17
Элвис о 12/15


Вот к чему бездумное гуглЕние приводит...
==
"Знак 3.28 "Стоянка запрещена" - так понятнее?

0  0
4.10.2017 13:53
Павсекакий

В сабже ясно изложено:
"Знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью, установят в Барнауле с 24 октября."
--------
Элвис, тебе заняться нечем?

0  0
4.10.2017 14:25
Элвис

с какой целью интересуешься? а как ВООБЩЕ подобный вопрос может задать человек постоянно пишущий комменты в амике ? ))) что в лесу делал- так и не решился сказать? три дня уже интригу Павсекакий держит... )

0  0
4.10.2017 14:51
Павсекакий

Интригу? Ну, расслабься. Хоть это и не твоё дело, в лесу я грибы, ягоды собирал. Почему, бы мне не задать такой вопрос, если ты мне задаёшь вопросы? У меня есть время и я пишу комменты. У меня достаточно времени. Когда я занят - не пишу.

0  0
4.10.2017 15:25
Сергей

Почему установили знаки уже сейчас? Снег выпадет через 2 месяца только!

0  0
4.10.2017 15:28
Элвис

Таки опять не верно- про лес был не вопрос, а по сути- ответ. Ты сказал, что типа "нефиг людям по лесу ходить, мне - можно. им- нет". вот я и написал- что же вы в лесу делали? не в смысли того, что мне интересно, а намекая на то, что если тебе можно- почему другим нельзя?

0  0
4.10.2017 15:53
Павсекакий

"почему другим нельзя?"
--------
Можно. Но желательно не стадом, и не мусорить.

0  0
4.10.2017 20:16
- гость -

знаки надо установить и не убирать никогда. Не хрен в офисы тащится на машинах, чтоб потом весь день на них таращится из окна. Весь город уже забили парковками ироды.

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