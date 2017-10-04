Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался от остановки сердца, пишет РБК со ссылкой на издание TMZ, которое, в свою очередь, ссылается на свидетельство о смерти издателя.
Между тем врачи нашли у 91-летнего Хефнера и другие заболевания. У него выявили острое воспаление, инфекцию крови и кишечную палочку.
Как сообщалось ранее, новость о смерти основателя Playboy появилась в ночь на четверг, 28 сентября. Жена Хефнера не получит его наследство. Все его состояние перейдет детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу. Кроме этого, часть состояния медиамагната будет передана Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.
Комментарии
Так абсолютно все умирают от остановки сердца
спид поди еще
Он де не алтайских зк чпокал- откуда СПИД то,,?
Загоняли мужика его бабы! Вот сердце и не выдержало!