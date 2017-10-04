В РЖД назвали дату, когда пассажирские поезда начнут курсировать по железнодорожному обходу Украины. Это произойдет с 15 ноября, пишет РИА "Новости".
Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово три года назад, когда у России и Украины ухудшились отношения. Строительство было завершено в августе. Тогда говорили, что движение будет запущено в ближайшие полтора месяца. Грузовое движение по этой дороге стартовало 20 сентября.
"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка-Сохрановка-Боченково с 15 ноября 2017 года изменяется маршрут следования пассажирских поездов", — говорится в сообщении ЮВЖД.
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