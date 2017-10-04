Три студента погибли под поездом в индийском штате Карнатака, пытаясь сделать селфи, пишет РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию NDTV.
Издание уточняет, что пока удалось опознать тела двух мужчин. Они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Полиция уверена, что студенты хотели сфотографироваться, но не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.
Кроме того, на прошлой неделе погиб еще один студент из этого же колледжа. Друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.
Комментарии
Сэлфи - зло!