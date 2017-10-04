Государственная филармония Алтайского края открывает сезон концертом "Выдающиеся музыкальные династии. Класс Мэри Лебензон". Симфонический оркестр сыграет для зрителей в среду, 4 октября.
Концерт даст симфонический оркестр под управлением дипломанта всероссийской премии "Золотая маска" Дмитрия Лузина. Солист — лауреат международных конкурсов Павел Третьяков. Музыканты исполнят концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и симфонию №2 Сергея Рахманинова.
Начало в 18 часов 30 минут по адресу: ул. Ползунова, 35.
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