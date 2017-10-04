Один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии, произошедшей поздно вечером во вторник, 3 октября, на улице Загородной в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
В ведомстве уточняют, что за рулем автомобиля "Тойота Креста" находился 26-летний парень. Он не справился с управлением и въехал в щит АЗС.
Водитель скончался на месте ДТП, а его пассажира госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Комментарии
креста = марк2
в ВК парень писал, что был запах алкоголя в машине и пустая бутылка, здесь этих подробностей не сообщили.
туда и дорога алкашам за рулем
+100
хорошо что никто не пострадал
щит жаль
Дураки вы. Парень молодец. Это был протест против сумасшедших цен на бензин в самой нефтяной стране. Жизни не пожалел.
Вот оно православное добродушее
Поделом!!!!!!Жаль,что Бикташев не убил себя так же!!!
вот мне щит тоже жальчей
Маловато подробностей. С какой скоростью этот упырь летел?
Молодежь не дорожит жизней. Жаль их
А может это щит летел? Подробностей то никаких. И насчет пьянки вопрос? Кто экспертизу видел?
14:16 Похоже,пассажир в сознание пришел((((
Эта смерть - Слишком высокая цена за собственную глупость. Обычно попадая в какой-то переплет делаешь из этого выводы и корректируешь свои действия (в данном случае, манеру вождения). Тут же судьба распорядилась слишком жестоко, не дала шанса что-то исправить в дальнейшем в своей жизни.
4.10.2017 15:03
гость
Нормально тут судьба распорядилась. Не дала ему никого постороннего угробить. На опережение сработала.
уверен, он в последний момент сказал "Оу, щит!"
казахские номера, коньяк казахский регулярно привозят в качестве презента. при ударе бутылки побились. ну а официальное заключение специалисты скажут.
коньяк казахский регулярно привозят в качестве презента.
Как же вы себя не уважаете с такими презентами...