Праздник "Признание 2017", посвященный Дню учителя, пройдет в Барнауле в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
В этот день 115 лучших педагогов получат награды: почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации"; Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края, администрации города.
Награды вручат представители Министерства образования и науки Алтайского края, администрации города Барнаула.
На сцене выступят творческие коллективы города. Начало праздника в 14.00.
Комментарии
"Наградили нас потом, кто живые тех миндалями, а кто мертвые крестом" Высоцкий. Если есть учителя почему так плохо в стране, они ведь только хорошему должны учить. Значит другие задачи перед ними ставят и обучение другое требуют. Теперь празднуют с теми кто выполнил все требования.
4.10.2017 10:33
bservice
Че ты несешь? Ну оно понятно раз цитируешь нарка и шизофреника....