Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что за прививку от гриппа все желающие должны получать дополнительные выходные, пишет "Парламентская газета".
Жириновский уверен, что это поможет стимулировать добровольную вакцинацию: "Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу".
"Да и работодатель должен быть рад: лучше человек пропустит один день после прививки, чем неделю во время болезни", — аргументировал свою позицию Жириновский.
Он также подчеркнул, что одним из первых сделал прививку и настоятельно рекомендовал всем сотрудникам и депутатам ЛДПР в максимально короткие сроки пройти профилактическую вакцинацию.
"Тем более в этом году нам обещают какие-то опасные штаммы вируса", — предостерег Жириновский.
3 октября глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о том, что ведомство будет разъяснять родителям, что их детям необходимо делать прививки.
Комментарии
Ну если государство радеет за людей, так пусть этот день в качестве больничного за счет бюджета оплачивает. Легко быть добрым за счет работодателей
Лучше бы отопление делали вовремя и топили правильно. Люди бы меньше болели. Вот за этим бы лучше проследил. Гораздо больше жизней спас. А если бы дороги ещё лучше ремонтировал то и ещё народу бы больше на этом свете задержалось. Ещё перечислить куда депутатский глаз засунуть надо? А тут мы и без Жириновского сами самоопределимся. Когда реформировать здравоохранение в пользу народа будешь , а не против него? Зря свою зарплату бешеного размера получаешь. Нам бы столько мы бы не болели.
А дайте мне 10 прививок, отдохну полмесяца!
количество россиян, которые смогут получить эту льготу, ничтожно мало
все работают на дядю. я думаю, что у Владимира Вольфовича в конторе с этим еще хуже)
работал там родственник юристом, так-то у него работа не очень хорошая, а там он вообще сказал все плохо
Всем прививку ставят в руку, а почему ему в ....?
Вот вкололи бы ему ту бурду, которую нам вкалывают, мигом бы со своей инициативой в кремлёвку бы загремел
Любой ценой хотят впрыснуть нам эту генодрянь, интересно, что там намешано? После таких "заманчивых" предложений тем более буду держаться от этих прививок подальше!
В какое-то странное место ему прививку колят, мне в плечо ставили)
а почему нет новостей о памятных датах 3–4 октября 1993 года
гость
Всем прививку ставят в руку, а почему ему в ....?
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Потому что не руками работает, а через то самое место....
Себе пусть поставит сначала.
Отдадим наши прививки Жириновскому. У него зарплата большая ему нужнее прививки. И одной прививки мало будет. Не дай бог заболеет гриппом. Ведь это сколько денег потеряет.
Какой же родитель пожелает влить своему ребёнку дрянь всего за один выходной! Да любой лучше поработает, не переломится. Вот если годовое содержание, многие репу почешут. Но тут больше на маткапитал по затратам тянет
У меня один вопрос : а сколько прививок за последние 10 лет сделала сама мадам Скворцова?
Ни одной. А нет ли прививки, чтобы совесть проснулась у депутатов, членов правительства, Путина и Ведмедёва?