Король Испании Филипп VI во вторник, 3 октября, выступил с речью о ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии, пишет ТАСС.
Король заявил, что власти региона нарушают конституцию страны. Монарх заверил, что жители Каталонии могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Король отметил постоянную "приверженность короны конституции и единству Испании".
"Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни", — подчеркнул монарх.
Примечательно, что король обратился к народу только через несколько дней после того, как в регионе прошел референдум о независимости от Испании. Напомним, 90% участников плебисцита поддержали выход из состава Испании.
Комментарии
Сюсюкаются...
Что еще этот королек мог сказать?
За что медали (ордена) получил? Не.. у нас с царизЬмом покончено..