Зерновые и зернобобовые убраны с 82% площадей, такие данные на утро 3 октября привел губернатор Алтайского края Александр Карлин. Намолочено уже около 4 млн тонн зерна. Опасения по цене на культуру есть, но власти региона просят правительство провести интервенции.
Урожай зерновых и зернобобовых уже убран с площади более 3 млн гектаров (82%). Совокупный намолот составил чуть более 4 млн тонн.
"И по урожайности, и по валовому сбору, и по темпу мы находимся в режиме среднемноголетних и выше среднемноголетних показателей. Ситуация рабочая, никаких масштабных угроз нет", — сказал глава региона.
Что же касается цены на зерно из-за большого урожая, то опасения есть, подтвердил губернатор.
"Федеральное правительство приняло решение о поддержке экспорта в части компенсации затрат на перевозку в дальневосточном направлении. Я обратился в Министерство сельского хозяйства, чтобы был включен механизм зерновых интервенционных торгов. Его можно включать в отдельных регионах. Наше обращение рассматривается в правительстве", — рассказал губернатор.
Сахарная свекла убрана с 45% площадей, это около 550 тысяч тонн свеклы, урожайность составляет около 450 центнеров с гектара, добавил Александр Карлин. В 2017 году будет собрано около 1 млн тонн свеклы.
Читайте также: Хлеб будет тяжелым: губернатор Алтайского края рассказал об урожае зерновых
Гречиха убрана с 45% площадей.
"Есть все возможности убрать эту культуру без потерь. Гречиха в основном уже лежит в валках, что практически исключает потери от ураганных ветров", — рассказал Александр Карлин.
На полях региона работает более 9 тысяч комбайнов.
Комментарии
"Александр Карлин обратился в правительство с просьбой провести зерновые интервенции" . Там хороводы проводят, теперь интервенции проводят, проводники просто.
угроз ни каких действительно гречиха уже на весну пойдет нам зерновые добрать