Полицейские установили личности селян, которые ограбили рыбацкий дом в заброшенной деревне Солтонского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Владелец обнаружил, что во время его отсутствия в доме побывали непрошеные гости. Навесной замок был сорван, а из дома пропало имущество. Злоумышленники похитили аккумуляторную батарею, рыболовный костюм, берцы и все резервные продукты.
Вскоре удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались односельчане из села Карабинка Солтонского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Резервные продукты воровать (и не восполнить позже) - скотство.
4.10.2017 11:21
Элвис
+100
Насадить их на цугундер!
а может они с голодухи на это пошли, ни от хорошей жизни воруют продукты
если у тебя в ДЕРЕВНЕ нет продуктов, то это кабздец.
к нам на дачу залазили. украли пачку гречки и нож)))) . Хотя там и алкоголь был и тушенка и мясо... странные воры