Законопроект о строительстве первой в Турции космической станции рассмотрит парламент этой страны. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова премьер-министра Бинали Йылдырым.
По словам чиновника, цель проекта — обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, а также выявить и использовать природные ресурсы для благосостояния населения.
Премьер-министр подчеркнул, что станцию могут построить уже в ходе текущего законодательного периода.
Комментарии
Да-да-да.
Решили и построили. Как сортир на даче.
Всю промышленность под это надо затачивать, дело на десятилетие, не меньше.
А если хотят воспользоваться помощью "русского брата", то как же нож в спину и покупка нефти ИГИЛ сыном Эндрогана?
Позорище!!! Какая стыдоба, Амик не заметил, что сегодня 60! лет, мировой космонавтике! И она началась с СССР!
Всех причастных и не причастных с праздником. Наш край имеет прямое отношение к этому празднику.
Первую космическую станцию они построить не могут - первой космической станцией была станция салют.
Так жека они не могут построить первую космическую станцию в Турции. Так как космическая станция должна быть в космосе, а не в Турции
4.10.2017 12:32
АК-59
День космонавтики в РФ отмечают 12 апреля. А день запуска "Спутника-1" никогда праздником и не был. Если есть желание - проведи политинформацию о достижениях дедов. И о современных успехах.
4.10.2017 13:25
4ugun
Вариант "первая турецкая космическая станция" устроит?
Затихла ветка. Никого сегодня космонавтика не интересует, гораздо интереснее про молитвы в Госдуме почитать. АК-59, если покажешься - скажи, почему международная космонавтика началась именно с 4 октября 1957 года, а не, к примеру, с 20 июня 1944?