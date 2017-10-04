Каталоги товаров с указанием цен в скором времени появятся на "Яндекс.Картах", сообщает "Российская газета". Этой дополнительной опцией сможет воспользоваться любая компания, услуга будет платной.
Напомним, сейчас на "Яндекс.Картах" отображаются только карточки организаций. Данные о товарах и услугах будут содержаться внутри этих карточек — над блоком с общей информацией о времени работы и адресе. В списке товаров или услуг может быть информация о товаре, фотографии, ссылки, акции и скидки.
Комментарии
Ну вот, яндекс маркет искалечили, теперь- кврты, что будет следующим? Бедный яндекс уже не знает, как влезть в мозги к нам, потребителем. Почти любое приложение его возьми - кривое, как турецкая сабля, все не, как у людей, но постоянно норовит хоть что-нибудь навязать и делает это так нахально, что вызывет стойкую аллергию.