Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев в числе 30 других претендентов принимает участие в кремлевском тренинге для будущих губернаторов. Об этом сообщает РБК.
Этот образовательный тренинг представляет программу развития кадрового управленческого резерва для потенциальных кандидатов в главы регионов и на крупные муниципальные должности. Он проходит в Сочи с 3 по 7 октября.
Владимир Полетаев давно называется возможным кандидатом на пост главы Республики Алтай. Впрочем, информации о возможной отставке Александра Бердникова пока нет. В список губернаторов на вылет от "Коммерсанта" он не попал.
Участие в семинаре кроме Владимира Полетаева принимают еще несколько сенаторов: Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).
Еще есть несколько депутатов Госдумы: единороссы Антон Гетта, Александр Авдеев, Владимир Гутенев, Дмитрий Исламов, Артем Кавинов, Максим Кудрявцев и некоторые другие, а также бывший депутат-коммунист Олег Денисенко, представители ЛДПР Иван Абрамов и Сергей Жигарев и справедливоросс Александр Бурков.
Трое участников "кремлевских курсов" недавно назначены губернаторами. Это Дмитрий Азаров, в недавнем прошлом сенатор, а теперь и.о. губернатора Самарской области, Глеб Никитин, бывший первый заместитель министра торговли и промышленности и и.о. главы Нижегородской области, а также новый руководитель Ненецкого автономного округа, экс-замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский.
И, наконец, представители федеральных министерств: глава Росстандарта Алексей Абрамов, первый замминистра транспорта Евгений Дитрих, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра строительства Андрей Чибис и некоторые другие.
Обучение состоит из восьми отдельных модулей, которые проходят в разные месяцы с июня по февраль. Например, "Глобальные тренды развития: вызовы для России", "Современные принципы эффективного менеджмента", "Современные технологии управления в государственном секторе", "Конкурентоспособности регионов", "Новые методы управления в цифровом мире".
В программе лекции – подготовка и защита проектов, командообразующие мероприятия. Лекции читают представители Кремля, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Сбербанка Герман Греф и другие.
Комментарии
Деловой парень.Бердников всегда о ппи
Единственный глава кто замену готовит .