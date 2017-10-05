Быть гениальным сегодня просто. Если раньше для этого нужен был талант и удивительные способности, то в наши дни появились специально разработанные методики.
Родителям, желающим, чтобы их ребенок начал считать, как калькулятор, и проявлял способности в точных науках, стоит познакомиться с программой ментальной арифметики.
В течение первых лет жизни образуются нейронные связи, которые определяют развитие мозга. Если эти соединения не стимулируются на этом важном этапе жизни, то они отмирают навсегда. Для того, чтобы способствовать формированию более сильной нейронной сети, была разработана программа тренировки, предназначенная специально для детей от 4 до 12 (иногда до 16) лет.
Занимающиеся по данной методике используют вычислительный инструмент — абакус. Это аналог древних счет "Абак", которые были придуманы в Вавилоне в III веке до нашей эры. Устройство состоит из прямоугольной рамы и спиц с косточками, которые можно перемещать.
Сначала дети учатся решать арифметические операции, используя абакус, а вскоре после этого они начинают представлять операции на нем в уме. Таким способом дети учатся решать сложные арифметические операции на высокой скорости, в то же самое время для них это остается лишь игрой.
7 октября репетиторский центр "ИнПро" приглашает родителей с детьми от четырех лет посетить открытый урок, на котором можно будет познакомиться с методикой ментальной математики. Маленькие посетители смогут посмотреть, как выглядит абакус, и внимательно изучить его, а родители узнают плюсы и минусы обучения ментальной математике в детском возрасте.
На открытом уроке можно будет получить консультацию по любым интересующим вопросам от руководителя репетиторского центра, узнать стоимость и формы обучения в "ИнПро".
Открытый урок будет проводиться в просторной и светлой аудитории, которая будет оборудована всей необходимой мебелью и мягкими игрушками. Также предусмотрены перерывы с чаем и сладостями, чтобы дети смогли отдохнуть. Начало мероприятия в 12:00.
Репетиторский центр "ИнПро", Ленина пр., 120б, Барнаул
7 октября в 12:00
8913-263-4791
Комментарии
о нейронные сети! в мозгу ! как современно.
"... формируются и отмирают... навсегда" ужас
забыли еще биткоины приплести сюда.
В течение первых лет жизни образуются нейронные связи, которые определяют развитие мозга. Если эти соединения не стимулируются на этом важном этапе жизни, то они отмирают навсегда.
ошибочка, дети рождаются как белый лист бумаги, и либо нейронные связи формируются линейно, при одностороннем развитии, или многоуровнево при разнестороннем развитии.
Чем больше связей, тем более умственно развит человек.