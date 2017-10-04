Полицейские в Советском районе по горячим следам задержали двух подростков, которых подозревают в угоне легкового автомобиля "Волга", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Автомобиль был похищен из гаража жителя села Советское. Примечательно, что угнать автомобиль было просто. Гараж был открыт, машина тоже, а в замок зажигания были вставлены ключи.
То, что машины нет в гараже, хозяин авто обнаружил только утром. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль на окраине населенного пункта застрявшим в грязи. Вскоре были задержаны и подозреваемые — 15-летние юноши. Злоумышленники даже не успели отстирать свою одежду от грязи.
Известно, что оба задержанных ранее уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за кражу и угон.
Комментарии
там девятка еще рядом на фото
Хозяин видимо с субботы на воскресенье накеросинился хорошенько, раз все забыл закрыть.
Это у тестя моего угнали, он хоть и бухарик, но в тот день он был трезв и ключей в Волге не было!
Я гуляю с коляской в Изумрудном каждый день. Больше в центре гулять негде. Деревья - это не редиска, на следующий год не вырастут. То, что происходит с парком год экологии пугает.