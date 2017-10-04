Четверг, 5 Октябрь, 07:34

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

В каком микрорайоне вы бы хотели жить?

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,78
€ 67,94
Brent
$ 51,5
5°
Обь
187см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017 Вырубка деревьев в Барнауле
Новости

Подростки на Алтае угнали "Волгу" из открытого гаража с ключами в замке

, ИА "Амител"
Хозяин авто обнаружил отсутствие машины только утром

Полицейские в Советском районе по горячим следам задержали двух подростков, которых подозревают в угоне легкового автомобиля "Волга", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Автомобиль был похищен из гаража жителя села Советское. Примечательно, что угнать автомобиль было просто. Гараж был открыт, машина тоже, а в замок зажигания были вставлены ключи. 

То, что машины нет в гараже, хозяин авто обнаружил только утром. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль на окраине населенного пункта застрявшим в грязи. Вскоре были задержаны и подозреваемые — 15-летние юноши. Злоумышленники даже не успели отстирать свою одежду от грязи.

Известно, что оба задержанных ранее уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за кражу и угон.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.10.2017 12:27
- гость -

там девятка еще рядом на фото

0  0
4.10.2017 12:34
- гость -

Хозяин видимо с субботы на воскресенье накеросинился хорошенько, раз все забыл закрыть.

0  0
4.10.2017 13:53
- гость -

Это у тестя моего угнали, он хоть и бухарик, но в тот день он был трезв и ключей в Волге не было!

0  0
4.10.2017 17:19
- гость -

Я гуляю с коляской в Изумрудном каждый день. Больше в центре гулять негде. Деревья - это не редиска, на следующий год не вырастут. То, что происходит с парком год экологии пугает.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:30
Десятка лучших: стартовал второй этап премии "Народный знак качества" 0
07:23
Со смартфоном в руках: как гаджет помог журналисту в День Барнаула 0
07:12
Когда провалил сроки: как достраивается проблемный мост через Пивоварку 0
07:03
Аллею в честь Сталинградской битвы высадят в алтайском селе Бобровка 0
06:43
Внутри кота – теплота: осенние коты на улицах Барнаула 0
06:22
Джеймсу Бонду 55 лет. Как менялся британский шпион, его враги и девушки 0
06:14
Лучший друг: известные люди Алтайского края о любимых педагогах 0
06:04
Дожди в дожде и с дождем: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 октября 0
05:48
Зал для занятий боксом открыли в алтайской исправительной колонии 0
04:13
Две алтайские школы вошли в рейтинг 200 лучших в России 0
03:01
Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 0
02:21
Маткапитал предлагают разрешить использовать на оплату частного детсада 0
01:29
Вакансия "волшебника" с требованием "грамотной усной речи" насмешила людей 0
00:54
Самый нелепый пешеходный переход нашли в Иркутской области 0
23:45
ФАС выявила крупнейший в России картельный сговор по строительству дорог 1
23:38
Путин с радостью заявил о восстановлении уровня доходов россиян 1
23:16
Глава общественного совета при Минкульте подал в отставку из-за "Матильды" 0
22:36
81-летняя актриса из "Девчат" сфотографировалась в купальнике 2
22:22
Учительница православной школы покусала ребенка 0
22:03
Голый московский депутат в розах на постели возмутил местных активистов 0
21:48
Путин анекдотом про израильскую армию ответил надоедливому ведущему 0
21:36
Кэмерон процитировал Путина на презентации нового "Терминатора" 0
21:19
Как менялись показания обвиняемой по делу "пьяного мальчика" 0
20:37
Фотография заброшенной могилы Бориса Березовского шокировала общественность 6
20:24
"Хочется выйти с дробовиком": Милонов предложил расстреливать наркоманов 3
20:04
Путин интригующе ответил на вопрос, пойдет ли он вновь в президенты 0
19:50
Тигренок, а не киска: в Барнауле сняли ролик про животных зоопарка 0
19:39
Познер о ТЭФИ и авария на Чуйском тракте: обзор соцсетей 0
19:28
Жители Алтая смогут увидеть октябрьские звездопады, если развеются тучи 0
18:50
Никита Джигурда увлекся состоятельной итальянкой 0
18:25
Директор компании "Крымэнерго" Плакида освобожден от должности 0
18:19
Ученики студии Молодежного театра Алтая примут участие в фестивале "Исток" 0
18:05
Собчак посоветовала Поклонской немедленно посмотреть "Матильду" 0
17:45
Повешенные куклы: в барнаульском магазине прикрепили странных ангелков 3
17:31
Полыхавший автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
17:26
Представитель МИД России проведет прием граждан в Барнауле 0
17:17
ВК "Прикамье" не может найти деньги на игру с "Университетом" в Барнауле 3
17:01
Госдума рассмотрит идею платить россиянам зарплату в иностранной валюте 2
16:55
Познер просит организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 2
16:43
Путин выслушал доклад о ЧМ-2018, но остался недоволен. Что ему сообщили? 1
16:36
Что подарить на День учителя: 10 оригинальных идей 7
16:25
Мощь природы: лучшие снимки "королевского" фотоконкурса погодных явлений 0
16:13
Сбербанк в третий раз выйдет на рынок займов 7
16:04
Житель Барнаула пытался повесить свою собаку 13
15:50
СМИ: отставок губернаторов Алтайского края и Республики Алтай не будет 23
15:35
Грациозные: фото девушек с самыми длинными ногами в мире 6
15:21
Зачем КПРФ хочет урезать новогодние каникулы и какие праздники добавить? 39
15:14
Внедорожник столкнулся с КамАЗом на Чуйском тракте, два человека погибли 9
15:03
Пианист Михаил Клейн умер за роялем во время концерта 6
15:00
"Ростелеком" обнулил стоимость мобильного трафика для своих клиентов 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.