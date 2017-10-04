Портал в иной мир якобы обнаружили астрофизики недалеко от Земли. Однако он оказался слишком маленьким, теперь ученые рассчитывают найти другой, пишет газета "Дейли".
Ученые уверяют, что порталом является некая черная дыра, обнаруженная недавно. "Окно" в другой мир имеет размеры в несколько сантиметров, и через него не могут пройти крупные предметы, что заставило экспертов заняться поисками другого портала.
Напомним, некоторые ученые-астрофизики считают, что сильное гравитационное поле искривляет пространство, и в таких местах образуются порталы.
Комментарии
Почему "в Алтайском крае"? Это новая фишка туркластера?
У автора статьи плохо с головой!
"Окно" в другой мир имеет размеры в несколько сантиметров, и через него не могут пройти крупные предметы
камеру на веревочке затолкайте. всему вас, балбесов, учить надо.
а что, разве самое сильное заклятие "абракадабрабумбарабум" не расширяет этот портал до необходимых размеров??? странно...
Гвоздиком расковырять
Хорошего негра пригласите он своим болотом сделает как надо.
Кто - то сегодня пыхнул: или учоннные, или редакция...
А можно в этот портал местные власти засунуть? Щедро-щедро маслицем сдобрить и как-нить упихнуть...
Я с женой вечером под одеялом каждый день портал нахожу все пихаю пихаю но никак заполнить не могу
Не нужен нам маленький портал, ищите большой!
А то в этот космический корабль не поместится!
А откуда они знают что портал в "иные" миры, если сами туда не протиснулись?
А вот этот при дурок , что с женой под одеялом не мог бы туда запрыгнуть? Если предмет мелкий...
Вчера куб ворующий энергию солнца, сегодня портал) Что дальше?
4.10.2017 17:03
- гость -
это вы еще сердце из магнитных бурь на солнце пропустили