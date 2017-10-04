Для женщин это волшебное время, когда они становятся мамами. Каждая по-разному реагирует на этот факт, кто-то постоянно выкладывает фото в соцсети, кто-то максимально скрывает, кто-то вступает в группы для мам и малышей, становясь блогером. А как ведут себя звезды?
Amic.ru сделал подборку фотографий известных звезд из мира спорта, кино и эстрады, которые в 2017 году стали мамами, и тех, кто только к этому готовится.
Юлия Ковальчук
Певица только готовится стать мамой и обещает, что не превратит свои соцсети в "мамочкин блог".
Ну нет!!! Я не буду забрасывать вас беременными фотографиями и превращать свой аккаунт в Мамочкин блог!!! Надеюсь я, моя работа, творчество , увлечения для вас не менее интересны))😉 а вот сказать вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за теплоту и душевность очень хочу) я честно прочитала все ваши почти 2300 комментариев и иногда не просто улыбалась, а со слезками на глазах) вы чудесные)!!! Просто знайте это)!!! ❤️❤️❤️ #юлияковальчук #juliakovalchuk #любовь #беременность #эксклюзив #интервью #скоромама
Бейонсе
Вторая беременность звезды прошла ярко. Певица активно подогревала интерес общественности фотографиями, которые появлялись в ее аккаунтах в соцсетях. Летом Бейонсе во второй раз стала мамой и родила двойню.
Анастасия Стоцкая
Для известной певицы это вторая беременность, которую она всячески скрывала. Однако растущий живот сложно скрыть.
Сиара
Это первенец для мужа певицы, игрока американского футбола Рассела Уилсона. Однако у Сиары уже есть ребенок от первого брака.
Татьяна Волосожар
Впервые стала мамой в этом году известная фигуристка Татьяна Волосожар.
Аманда Сейфрид
Для актрисы и ее жениха Томаса Садоски ребенок, рожденный в 2017-м, стал первенцем.
Полина Гагарина
У певицы от первого брака есть 9-летний сын, а в 2017 году она подарила первенца своему нынешнему мужу Дмитрию Исхакову.
В этом посте, у себя на страничке, я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях — это рождение ребенка ❤ Прежде всего я хочу поблагодарить замечательных врачей Перинатального Медицинского Центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появится на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход, я искренне вам доверяю и с радостью рекомендую всем будущим мамам 🐣 Ещё я рекомендую подписаться на лучший профиль о женском здоровье, беременности и уходу за детьми @aist_i_kapusta Его ведут разные врачи, дают круглосуточные бесплатные консультации и отвечают на вопросы. Дорогие мои читатели, друзья и поклонники! Вам отдельное и самое сердечное спасибо за понимание и доброту. Вы самые лучшие. Люблю.
Комментарии
Ковальчук и Волосожар на фото какие страшнючие.