В рамках реализации инвестиционной программы "Росводоканал Барнаул" проводит модернизацию песколовок и здания решеток на очистных сооружениях канализации (ОСК) № 2. Стоимость проекта превышает 89 млн рублей.
"В настоящее время законодательством предъявляются высокие требования к качеству очистки сточных вод и снижению экологического воздействия на водоисточники. Проект по модернизации ОСК №2 решает поставленные задачи. Отмечу, что это второй подобный проект для предприятия: в 2014 году была завершена модернизация песколовок и здания решеток на ОСК №1. В последние годы водоканал уделяет большое внимание повышению качества всей системы водоотведения в городе. Только в 2017 году закончены работы по строительству напорного коллектора по ул. Кулагина, переложен участок коллектора на Змеиногорском тракте протяженностью свыше 1000 м", — пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
Решетки и песколовки – часть этапа механической очистки сточных вод. На решетках задерживается крупный мусор, после чего стоки попадают в песколовки, где из них удаляются частицы песка. Из-за износа оборудования и самих конструкций возникла необходимость в модернизации. Здесь будут установлены два вида решеток. Первые — для удаления мусора размером больше 20 мм. Вторые – ступенчатые с прозором 5 мм, что позволит более тщательно проводить очистку стоков.
В песколовках будут заменены железобетонные конструкции, установлены новые системы гидросмыва и запорная арматура, выполненные из высококачественных коррозионностойких материалов. Поставщиком оборудования по проекту выступила российская компания "Экотон" — крупнейший производитель оборудования для очистки сточных вод.
Комментарии
Будут заменены))))...Когда??? В декабре????....Чем все лето занимались???