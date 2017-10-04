Фото: wallpaperlepi.com
Музыкально-поэтический фестиваль "Крылья", в котором примут участие исполнители из России и Казахстана, пройдет в Бийске 22 октября.
Целями мероприятия являются популяризация современной песни и поэзии, а также открытие и поддержка новых талантливых авторов и исполнителей, отмечают организаторы конкурса — интернет-радио "Глаголъ".
Отметим, что поэты, авторы стихов и исполнители могут подать заявки до субботы, 7 октября, заполнив анкету. 9 октября пройдет первый тур, который представляет собой заочное прослушивание работ, а 22 октября пройдет финал. В нем будут участвовать музыканты и поэты из Алтайского края, Новосибирска, Томска, Москвы и Павлодара.
Всех финалистов ждут подарки, а победителей — запись на студии звукозаписи "Платформа" и эфир на радиостанции "Глаголъ". Главный приз – 10 тысяч рублей.
Фестиваль пройдет по адресу: г. Бийск, переулок Липового, 9а. Начало в 16:00.
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