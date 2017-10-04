Арендатор барнаульского парка "Изумрудный" Владимир Фишер в очередной раз сообщил порталу Amic.ru, что никакой застройки парка не будет. Эти слухи появились после недавней массовой вырубки деревьев.
"Ну какая застройка! Никто не позволит этого сделать. Земля краевая, никто не пойдет на такие нарушения. Власть не позволит. А то, что там кто-то пиарится на этой теме, они ошибаются", — прокомментировал директор ООО "Лидер" (арендует парк) Владимир Фишер.
Он заверил, что когда будет готов проект, его вывесят в парке, и каждый сможет посмотреть, где и что будет построено. Но пока подробности проекта он не раскрывает, документ еще не согласован на всех уровнях. Так что многие вопросы остаются открытыми.
"Летом в парке провели работы по очистке. На четыре раза скосили траву, убрали поросль", — добавил он.
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Также в парке на значительной территории вырубили, как заверяет собеседник, старые и аварийно опасные деревья. На их месте должны быть высажены ели.
По его словам, на днях в парк приезжали дорожники обсудить благоустройство центральной аллеи, представители компании "Инновация" с предложениями по центральному забору и входному узлу. Пока окончательное решение руководством не принято, а потому работы не начинаются.
Ранее в интервью порталу Amic.ru Владимир Фишер рассказал, что парк будет сохранен по всей его площади в 19 гектаров. Заменены будут все аттракционы, появятся новые опоры освещения, вместо асфальта будет плитка. Озеро будет сохранено, по крайней мере, так он говорил в конце мая 2017 года.
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Слухи о возможной застройке связаны с барнаульским застройщиком ООО "Адалин-строй". Во всяком случае, у компаний могут быть общие собственники: одним из учредителей "Адалин-строй" является Сергей Немчинов, ООО "Лидер" возглавляет Владимир Немчинов. "Лидер" был создан в 2015 году.
На минувшей неделе в парке был депутат-справоросс Владислав Вакаев, который высказал предположение, что парк готовят к застройке.
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При этом, по словам Владимира Фишера, они сами намерены проверить законность застройки части парка домами на улицах Путиловская, Ленская и Сизова, появившимися там около 10 лет назад.
О том, что у "Изумрудного" сменился арендатор, стало известно только в марте 2017 года, однако, по нашей информации, сам процесс произошел еще в середине 2016 года.
Комментарии
Проекта нет - реконструкция идет. Это чисто пр русски.
Чтобы на краевой собственности кто-то что-то делал без проекта. Разве это такое вообще возможно?
Где все надзирающие господа?
кто занимался строительством, тот знает сколько нужно побегать, чтобы снести даже 1 (ОДНО!!) дерево, да и то надо за каждое заплатить, а тут десятки деревьев без проектов, без актов, без разрешения. так то чистая уголовка. природоохранная прокуратура тоже спит? как и власти города?
Готовятся к застройке, да вот озеро мешает. Оно там неспроста, как вынужденное решение появилось много лет назад
да, и почему говорит директор о 19 га??? кадастровая карта выдает 30 га??? 11 га уже намечено свинтить и решили сразу говорить только о 19 га?
Прям как в лесной сказке? Вырубили всю середину парка, поставили бассейн огородили самым страшным забором от людей. Почему здесь должно быть по другому? Бизнес по нашему.
4.10.2017 13:04
- гость -
А при чем тут Лесная сказка и бассейн? Он же вроде бы к Смертинскому участку привязан?
Он же вроде бы к Смертинскому участку привязан?
Что значит смертинский участок? Это изначально был стадион Полимер, который околосмертинские барыги, пользуясь именем чемпиона выдавили оттуда и захватили часть парка.
4.10.2017 13:13
- гость -
Да не важно околосмертинские или чьи барыги захватили. Лесная сказка то тут при чем?
Ходите вокруг да около, напрямую уже скажите, что будет на этих вырубленных пустотах? Обновлённые красивые деревья? Красивые тропинки и обновлённый пруд?
Будет бассейн как в лесной сказке, что ещё может быть
Или торговый центр вместо парка лазурный
Или как на территории санатория барнаульский многоэтажные дома
Вариантов масса
Да в общем изумрудный не жалко уже давно застраивается пусть хоть весь вырубают главное юбилейный не трогайте, он уникален.
4.10.2017 13:55
- гость -
Хватит писать глупости.
Желание у меня, чтобы оба парка были приведены в порядок, как в цивилизованных городах. Для Вашего сведения в Изумрудном парке очень много народу гуляет, проводит там время, к этому парку горожане привыкли.
Ну кто против, пусть и изумрудный сохраняют, правда пока все парки в городе убиты но хоть есть ещё.
Только лазурный потеряли...
крытый бассейн/спортклуб бы не помешал. если я не ошибаюсь, это не противоречит тому, что говорил Александр Богданович
Для Вашего сведения в Изумрудном парке очень много народу гуляет, проводит там время, к этому парку горожане привыкли.
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Да, по косточкам прогуляться самое то, особая тихая грусть накатывает
— Здесь такие замечательные склепы. Прошлый век, чугунное литье.
— Обожаю склепы. Обожаю чугунное литье. (с) ДМБ
Скорей всего, парк изначально обрастет административными зданиями по границам территории. Потом часть этих зданий займут коммерческими организациями, ну и когда люди попривыкнут к этой своре, уже мало кого будет возмущать появление рядом многоэтажных "бизнес-центров", большая часть из которых окажется на самом деле жилой застройкой. Но сейчас для виду время потянут конечно, деревья вырубят, территорию придержат пустующей, потом отмажутся, что денег на обустройство нет, надо привлечь коммерсантов и тд...