Фото: Андрей Луковский
В ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю открыли зал для занятий боксом. В церемонии приняли участие начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев, президент Федерации профессионального бокса Алтайского края Армен Тоноян, тренер Манвел Габриелян и представители краевых и городских СМИ.
Усачев рассказал, что с инициативой открыть в исправительной колонии №3 зал бокса в УФСИН обратились представители краевой Федерации профессионального бокса. Эту идею поддержали. Администрация ИК-3 предоставила подходящее помещение.
За счет средств краевой Федерации профессионального бокса в нем был проведен ремонт, закуплено соответствующее оборудование — ринг, спортивные снаряды, перчатки, капы и прочее.
Начальник УФСИН отметил, что желающих заниматься боксом среди осужденных довольно много. Но тренироваться будут только те, кто соблюдает установленные правила внутреннего распорядка в исправительном учреждении и не нарушает дисциплину.
В зале одновременно смогут заниматься 8-10 человек. Тренировать осужденных будет тренер известного боксера-тяжеловеса Николая Валуева Манвел Габриелян. Занятия начнутся в ближайшее время.
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