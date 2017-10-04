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Детские пистолеты предлагают регистрировать в Росгвардии: так спокойнее

, ИА "Амител"
Хоть получение лицензии не предусматривается законопроектом

Фото: tengrinews.kz

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что Росгвардия разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия, сообщает РИА "Новости".

"Граждане не будут получать лицензию, но каждое купленное оружие вне зависимости от дульной энергии должны будут регистрировать в лицензионно-разрешительном органе, в Росгвардии", — заявил Выборный.

Пневматические пистолеты — это подвид пневматического оружия, в котором пуля (шарик) вылетает под действием углекислого газа или воздуха, находящегося под давлением. Казус в том, что есть масса детских пневматических пистолетов стоимостью несколько сотен рублей, стреляющих пластмассовыми пульками. И если регистрировать придется "независимо от дульной энергии", то под новый закон попадает и этот вариантвот этот или даже этот

По словам депутата, факт регистрации является сильным сдерживающим и дисциплинирующим фактором.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также подтвердил эту исходящую от Росгвардии инициативу.

Соответствующий документ могут внести на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.10.2017 13:59
Гость

А трубочки и шарики из промокашки ? Помню на уроках стреляли.

0  0
4.10.2017 14:01
- гость -

"Граждане не будут получать лицензию, но каждое купленное оружие вне зависимости от дульной энергии должны будут регистрировать в лицензионно-разрешительном органе, в Росгвардии", — заявил Выборный.

Идиот? Да...

0  0
4.10.2017 14:05
- гость -

Пневматические пистолеты — это подвид пневматического оружия, в котором пуля (шарик) вылетает под действием углекислого газа или воздуха, находящегося под давлением. Казус в том, что есть масса детских пневматических пистолетов стоимостью несколько сотен рублей, стреляющих пластмассовыми пульками. И если регистрировать придется "независимо от дульной энергии", то под новый закон попадает и этот вариант, вот этот или даже этот.

с такой формулировкой под запрет попадут даже NERFы

0  0
4.10.2017 14:07
- гость -


4.10.2017 14:01
- гость -


Плюсую. Купил ребенку в подарок в Детском мире и не распечатывая сразу к разрешителям поехал.
Конченные люди пытаются руководить страной....
Хотя могут и додуматься о запрете.

0  0
4.10.2017 15:26
- гость -

Скоро перочинные и кухонные ножи заставят регистрировать. Ибо чувтвуют...

0  0
4.10.2017 15:54
guest

У росгвардии работы мало? Или свежую траву завезли?

0  0
4.10.2017 16:18
- гость -

И ребёнок будет носить с собой эту буиажку, чтобы не дай боже, доблестные стражи порядка не приняли пластмасску в руках за настоящий ствол.
Маразм крепчает...

0  0
4.10.2017 16:43
- гость -

Брат работает охранником на заводе, они теперь в Росгвардии. Вместо 300 человек теперь 50, вышки убрали и теперь они обязаны за сутки пройти по периметру 8 раз. Периметр=6 км. 6х8=48км. Кругом камеры(зачем тогда охрана?) Хозяева в Москве. Заставить их хоть раз пройти 50 км. На каком километре сдохли бы? з/п 20 000. Зато у проверяющего из Москвы за 250 000. На проверяющих деньги есть. А поднять охранникам или принять ещё людей, чтобы марафоны каждую смену не проходить-нет. Ходят без оружия и раций. Если кто нападёт, надо помощь вызывать по своему телефону, если успеешь, да и что сделает человек, прошедший столько километров. Дойти бы.

0  0
4.10.2017 18:15
Nic

4.10.2017 16:43
- гость -

Что, каждый по 8 раз? Эдакое непрерывное движение по кругу? Охранник и есть охранник, думать не надо, взял тупо и умножил. 50 человек это на график сутки через трое, обычный для охранников, 12 в смену плюс пара старших с обычной пятидневкой. Вполне достаточно, чтобы каждый по разу прошел, а не просиживал штаны перед мониторами видеонаблюдения.

0  0
4.10.2017 18:18
- гость -

А когда лопаты и вилы регистрировать? Уже проверено, что угнанный грузовик опаснее ружей и пистолетов.

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