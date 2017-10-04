Бесплатно принимать собранные в ходе уборки ветки, листву, дорожный смет будут на барнаульском полигоне ТБО с 5 по 12 октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
В ведомстве напоминают, что в городе с 1 октября проходит традиционный месячник осеннего благоустройства. Управляющие компании должны собрать как можно больше накопившегося и образовавшегося мусора, а также проконтролировать, чтобы все собранное было своевременно вывезено на полигон ТБО.
Прием остального мусора, в том числе строительного, бытовых отходов, осуществляется на платной основе.
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