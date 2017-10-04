Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на своей странице в Facebook министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу. Отметим, что последний ранее предложил серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии.
"Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей. Хотя по соседству тоже президент — та ещё фейк-дистрибьютор", — написала Захарова.
Как сообщалось ранее, Ринкевич сказал в интервью газете Latvijas Avize, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС", пишет РИА "Новости".
Комментарии
Как-то эта женщина выглядит не очень...Возможно из-за того, что ни о ком хорошо не говорила. Работа такая. На износ...
ТАМ ЕСТЬ УМНЫЕ ИЛИ ИХ НЕТ
"иронично ответила"-чувство юмора у МИДа просто зашкаливает. Ответ предполагает вопрос, а к ответчику вопросов не было.