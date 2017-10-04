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Захарова о Ринкевиче: "Не министр, а агрегатор фейковых новостей"

, ИА "Амител"
Ранее Ринкевич предложил оценить аспект влияния России на референдум в Каталонии

Фото: tvzvezda.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на своей странице в Facebook министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу. Отметим, что последний ранее предложил серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии.

"Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей. Хотя по соседству тоже президент — та ещё фейк-дистрибьютор", — написала Захарова.

Как сообщалось ранее, Ринкевич сказал в интервью газете Latvijas Avize, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС", пишет РИА "Новости".

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.10.2017 14:34
гость

Как-то эта женщина выглядит не очень...Возможно из-за того, что ни о ком хорошо не говорила. Работа такая. На износ...

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4.10.2017 14:57
гость

ТАМ ЕСТЬ УМНЫЕ ИЛИ ИХ НЕТ

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4.10.2017 15:42
гость

"иронично ответила"-чувство юмора у МИДа просто зашкаливает. Ответ предполагает вопрос, а к ответчику вопросов не было.

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