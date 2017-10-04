Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Реализацию концепции демографического развития Алтайского края до 2025 года обсудили в среду, 4 октября, на заседании правительства. Поскольку большая его часть прошла за закрытыми дверями, журналистам удалось выслушать доклад только заместителя председателя правительства Алтайского края Надежды Капуры.

Она сообщила, что основными направлениями концепции являются снижение смертности и улучшение условий жизни молодых людей репродуктивного возраста. Небольшую демографическую яму, в которую попал Алтайский край, вице-премьер объяснила процессами, которые происходят в целом в стране. В первую очередь провальные периоды в рождаемости. Так, поколение, которое, по идее, должно сейчас создавать семьи, было рождено в 90-е годы прошлого века. Кроме этого, это поколение — дети детей послевоенного времени.

На заседании отметили, что задачей правительства является увеличение числа детей у женщин до 27 лет. Тем более в последние годы сократилось количество женщин, которые рожают первого ребенка до 25 лет.

"У нас сдвинулся возраст рождения первых детей. Мы, естественно, теряем сегодня в демографическом приросте. Эта тенденция характерна не только для Алтайского края, но и для всей России. За несколько лет мы добились существенного снижения смертности, увеличения количества вторых и третьих детей. Мы видим, что в два раза в регионе увеличилось число многодетных семей. Сегодня в Алтайском крае их более 26 тысяч", — отметила Надежда Капура.

Основным достижением в решении демографической проблемы за последние годы вице-премьер назвала снижение в два раза младенческой смертности, хотя по этому показателю регион находится на одном из последних мест в стране, а также увеличение продолжительности жизни до показателя 70,4 года. При этом в среднем по России эта цифра составляет 71,9 года.

Еще одним важным моментом, по словам Надежды Капуры, является сохранение традиционного института семьи, тем более увеличивается число одиноких женщин и мужчин. Представитель правительства отметила, что в стране разводов значительно меньше, чем в Алтайском крае. Однако и в этом вопросе удалось достичь прогресса, и число браков в 2017 году превысило количество разводов.

Вице-премьер также отметила значение создания рабочих мест, привлечения молодых кадров. Сегодня в Алтайском крае в университетах обучается 50 тысяч студентов — потенциальные молодые люди, которые могут в ближайшее время создавать семьи. В этом году рождение детей в студенческих семьях стимулировали денежной суммой в районе 5 тысяч рублей.

Также за последние годы в Алтайский край приехало около 10 тысяч соотечественников. Власти рассматривают варианты, что именно эти люди потенциально могут помочь в решении вопроса с увеличением демографии.

"В Алтайском крае мы приняли беспрецедентные меры и шаги по улучшению поддержки семей. В регионе их сегодня более 27. Из регионального бюджета на эти программы потрачено уже 2,7 миллиарда рублей. В 2018 году меры социальной поддержки семей с детьми у нас не уменьшатся. Мы думаем не только о том, как увеличить рождаемость, но и как закрепить семью, поэтому занимаемся также трудоустройством мам. В прошлом году 300 мам прошли курсы переподготовки, получили новые профессии. Для них мы стараемся делать гибкие графики. Кроме того, мы и дальше будем работать над повышением роли общественных институтов", — добавила вице-премьер.