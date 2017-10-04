Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина
Реализацию концепции демографического развития Алтайского края до 2025 года обсудили в среду, 4 октября, на заседании правительства. Поскольку большая его часть прошла за закрытыми дверями, журналистам удалось выслушать доклад только заместителя председателя правительства Алтайского края Надежды Капуры.
Она сообщила, что основными направлениями концепции являются снижение смертности и улучшение условий жизни молодых людей репродуктивного возраста. Небольшую демографическую яму, в которую попал Алтайский край, вице-премьер объяснила процессами, которые происходят в целом в стране. В первую очередь провальные периоды в рождаемости. Так, поколение, которое, по идее, должно сейчас создавать семьи, было рождено в 90-е годы прошлого века. Кроме этого, это поколение — дети детей послевоенного времени.
На заседании отметили, что задачей правительства является увеличение числа детей у женщин до 27 лет. Тем более в последние годы сократилось количество женщин, которые рожают первого ребенка до 25 лет.
"У нас сдвинулся возраст рождения первых детей. Мы, естественно, теряем сегодня в демографическом приросте. Эта тенденция характерна не только для Алтайского края, но и для всей России. За несколько лет мы добились существенного снижения смертности, увеличения количества вторых и третьих детей. Мы видим, что в два раза в регионе увеличилось число многодетных семей. Сегодня в Алтайском крае их более 26 тысяч", — отметила Надежда Капура.
Основным достижением в решении демографической проблемы за последние годы вице-премьер назвала снижение в два раза младенческой смертности, хотя по этому показателю регион находится на одном из последних мест в стране, а также увеличение продолжительности жизни до показателя 70,4 года. При этом в среднем по России эта цифра составляет 71,9 года.
Еще одним важным моментом, по словам Надежды Капуры, является сохранение традиционного института семьи, тем более увеличивается число одиноких женщин и мужчин. Представитель правительства отметила, что в стране разводов значительно меньше, чем в Алтайском крае. Однако и в этом вопросе удалось достичь прогресса, и число браков в 2017 году превысило количество разводов.
Вице-премьер также отметила значение создания рабочих мест, привлечения молодых кадров. Сегодня в Алтайском крае в университетах обучается 50 тысяч студентов — потенциальные молодые люди, которые могут в ближайшее время создавать семьи. В этом году рождение детей в студенческих семьях стимулировали денежной суммой в районе 5 тысяч рублей.
Также за последние годы в Алтайский край приехало около 10 тысяч соотечественников. Власти рассматривают варианты, что именно эти люди потенциально могут помочь в решении вопроса с увеличением демографии.
"В Алтайском крае мы приняли беспрецедентные меры и шаги по улучшению поддержки семей. В регионе их сегодня более 27. Из регионального бюджета на эти программы потрачено уже 2,7 миллиарда рублей. В 2018 году меры социальной поддержки семей с детьми у нас не уменьшатся. Мы думаем не только о том, как увеличить рождаемость, но и как закрепить семью, поэтому занимаемся также трудоустройством мам. В прошлом году 300 мам прошли курсы переподготовки, получили новые профессии. Для них мы стараемся делать гибкие графики. Кроме того, мы и дальше будем работать над повышением роли общественных институтов", — добавила вице-премьер.
Комментарии
Пустые разговоры!!!
СВЕЧКУ ДЕРЖАТЬ НАДО!!! И НАПРАВЛЯТЬ!!!!
Заголовок намекает о том, что депутаты самолично будут повышать рождаемость..
Похвально-похвально!
Очередное бла-бла-бла! В Алтайском крае у молодежи перспектив нет никаких, а потому рожать здесь они не будут. Отучатся, уедут куда-нибудь в Москву, Питер, на крайняк - в Новосибирск - вот там и родят. А потом и родителей-пенсионеров туда перетащат, чтоб было кому за детишками присматривать. А в Барнауле Карлин замостит еще одну пустынную улицу и торжественно, с резанием ленточек, хороводами и громкими речами, откроет на ней очередной памятник имени себя, любимого. И будет там вечерами гулять в одиночестве (ну или в компании с генералом Новиковым) под сенью гигантских тюльпанов. А сумасшедший дед-медвед будет их пугать из подворотни - чтобы скучно не было.
А зачем если имеющихся прокормить не можем?
Плодить нищету?
вообще ни о чем...болтовня какая-то...конкретно что вы предлагаете, какие меры?
Чет за последнюю неделю Александра чаще видео и слышно, чем за пару лет предыдущих
Не будут рожать, квартиры съёмные, зарплаты маленькие...
4.10.2017 14:01
- гость -
4.10.2017 14:02
- гость -
Жалко, что ваши родители вас прокормили будучи нищими.
4.10.2017 14:08
- гость -
Времена были другие, все были на равных, а вот сейчас денег поболее надо, чтобы дети не чувствовали себя ущербными, плюс ещё надо нормальные продукты найти, чтобы дети росли более менее здоровыми, с этим вообще очень сложно.
Не они были богатыми зп у отца была за 500руб в мес.
из последних тянемся, чтобы детей вывести в люди. в настоящее время просто садик-школа-институт недостаточно. с таким набором знаний перспектив вообще нет. а все дополнительное образование очень дорого. уже молчу про стоимость одежды, питания, лечения и спорта.
что за фигня такая. самая богатая страная - одно из самых нищих населений (страны третьего мира не беру в расчет). дожили, китайцы на шопинг к нам. З/п 350 бакинских - это хорошая зп в этой стране считается. Когда-то нам смешно было на такие зарплаты, столько у нас студенты получали. Сейчас на эту сумму многие семьи с детьми содержат.
Предлагаю запретить гандонс
не благодарите
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_первой_ночи
Так показатель число свадеб-на число разводов уже перевалило за 100% в этом году. Нынче 110% разводов на число свадеб! Как могут появляться желанные дети, если в Алтайском крае Деревни исчезают, а Торговые Центры растут как Грибы! Экономика региона падает, а должна расти!!! Тогда Рождаемость и будет расти! Всё элементарно
У нас в крае по эксперименту есть города( доноры дешевой рабочей силы ) для других регионов --в частности севера и крупных строек типа сочи и космодрома...так что живём и размножаемся мы в основном вахтовым методом..и всё остальное у нас дистанционно ----даже губернатор рулит краем дистанционно из москвы...ну а чё про нас говорить если мы с жёнами по скайпу спим.. и женимся -отсюда и ждите скоро появятся ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТИ
в благополучной старушке Европе тоже рождаемость растет?
Представитель правительства отметила, что в стране разводов значительно меньше, чем в Алтайском крае. Однако и в этом вопросе удалось достичь прогресса,
Да Боже ж ты мой, что же вы, Капура, лично сделали, чтобы разводов меньше стало, балаболка вы наша. Может, от зарплаты своей отказалась, может, на больного ребёнка отдала деньги, которые сроду не заработали, а получаете? Вот что вы хорошо делаете с губернатором так это лапшу на уши вешаете, только люди не на луне живут, это вы будто оттуда свалились, боталы.
Карлин призывал наказывать врачей за низкую рождаемость, врачи не справились с повышением рождаемости. В крае третья часть населения пенсионеры, какая то часть детей и кто будет рожать?
Предлагаю разрешить "элите" многоженство официально, было же у какого то султана 300 детей. Мож хоть они пойдут воевать за своих папок.
Ага, бегом побегут палками чужих детей погонят.
большая его часть прошла за закрытыми дверями
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Военная тайна что ли?
"Также за последние годы в Алтайский край приехало около 10 тысяч соотечественников. Власти рассматривают варианты, что именно эти люди потенциально могут помочь в решении вопроса с увеличением демографии."
10 тыс решат проблему?! как?! да и видели мы, кому гражданство в первую очередь дают. гонясь за количеством, не боитесь качество утратить?
Границы раскроют, навезут хм.. южан, они быстро тут расплодятся.