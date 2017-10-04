Четверг, 5 Октябрь, 07:35

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

В каком микрорайоне вы бы хотели жить?

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,78
€ 67,94
Brent
$ 51,5
5°
Обь
187см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017 Вырубка деревьев в Барнауле
Новости

Алтайские власти рассказали, как будут увеличивать рождаемость в регионе

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На заседании правительства назвали основные причины демографической ямы

Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Реализацию концепции демографического развития Алтайского края до 2025 года обсудили в среду, 4 октября, на заседании правительства. Поскольку большая его часть прошла за закрытыми дверями, журналистам удалось выслушать доклад только заместителя председателя правительства Алтайского края Надежды Капуры.

Она сообщила, что основными направлениями концепции являются снижение смертности и улучшение условий жизни молодых людей репродуктивного возраста. Небольшую демографическую яму, в которую попал Алтайский край, вице-премьер объяснила процессами, которые происходят в целом в стране. В первую очередь провальные периоды в рождаемости. Так, поколение, которое, по идее, должно сейчас создавать семьи, было рождено в 90-е годы прошлого века. Кроме этого, это поколение — дети детей послевоенного времени.

На заседании отметили, что задачей правительства является увеличение числа детей у женщин до 27 лет. Тем более в последние годы сократилось количество женщин, которые рожают первого ребенка до 25 лет.

"У нас сдвинулся возраст рождения первых детей. Мы, естественно, теряем сегодня в демографическом приросте. Эта тенденция характерна не только для Алтайского края, но и для всей России. За несколько лет мы добились существенного снижения смертности, увеличения количества вторых и третьих детей. Мы видим, что в два раза в регионе увеличилось число многодетных семей. Сегодня в Алтайском крае их более 26 тысяч", — отметила Надежда Капура.

Основным достижением в решении демографической проблемы за последние годы вице-премьер назвала снижение в два раза младенческой смертности, хотя по этому показателю регион находится на одном из последних мест в стране, а также увеличение продолжительности жизни до показателя 70,4 года. При этом в среднем по России эта цифра составляет 71,9 года.

Еще одним важным моментом, по словам Надежды Капуры, является сохранение традиционного института семьи, тем более увеличивается число одиноких женщин и мужчин. Представитель правительства отметила, что в стране разводов значительно меньше, чем в Алтайском крае. Однако и в этом вопросе удалось достичь прогресса, и число браков в 2017 году превысило количество разводов.

Вице-премьер также отметила значение создания рабочих мест, привлечения молодых кадров. Сегодня в Алтайском крае в университетах обучается 50 тысяч студентов — потенциальные молодые люди, которые могут в ближайшее время создавать семьи. В этом году рождение детей в студенческих семьях стимулировали денежной суммой в районе 5 тысяч рублей.

Также за последние годы в Алтайский край приехало около 10 тысяч соотечественников. Власти рассматривают варианты, что именно эти люди потенциально могут помочь в решении вопроса с увеличением демографии.

"В Алтайском крае мы приняли беспрецедентные меры и шаги по улучшению поддержки семей. В регионе их сегодня более 27. Из регионального бюджета на эти программы потрачено уже 2,7 миллиарда рублей. В 2018 году меры социальной поддержки семей с детьми у нас не уменьшатся. Мы думаем не только о том, как увеличить рождаемость, но и как закрепить семью, поэтому занимаемся также трудоустройством мам. В прошлом году 300 мам прошли курсы переподготовки, получили новые профессии. Для них мы стараемся делать гибкие графики. Кроме того, мы и дальше будем работать над повышением роли общественных институтов", — добавила вице-премьер.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.10.2017 13:23
- гость -

Пустые разговоры!!!
СВЕЧКУ ДЕРЖАТЬ НАДО!!! И НАПРАВЛЯТЬ!!!!

0  0
4.10.2017 13:28
zadacha

Заголовок намекает о том, что депутаты самолично будут повышать рождаемость..
Похвально-похвально!

0  0
4.10.2017 13:48
- гость -

Очередное бла-бла-бла! В Алтайском крае у молодежи перспектив нет никаких, а потому рожать здесь они не будут. Отучатся, уедут куда-нибудь в Москву, Питер, на крайняк - в Новосибирск - вот там и родят. А потом и родителей-пенсионеров туда перетащат, чтоб было кому за детишками присматривать. А в Барнауле Карлин замостит еще одну пустынную улицу и торжественно, с резанием ленточек, хороводами и громкими речами, откроет на ней очередной памятник имени себя, любимого. И будет там вечерами гулять в одиночестве (ну или в компании с генералом Новиковым) под сенью гигантских тюльпанов. А сумасшедший дед-медвед будет их пугать из подворотни - чтобы скучно не было.

0  0
4.10.2017 14:01
- гость -

А зачем если имеющихся прокормить не можем?

0  0
4.10.2017 14:02
- гость -

Плодить нищету?

0  0
4.10.2017 14:02
- гость -

вообще ни о чем...болтовня какая-то...конкретно что вы предлагаете, какие меры?

0  0
4.10.2017 14:03
iOne

Чет за последнюю неделю Александра чаще видео и слышно, чем за пару лет предыдущих

0  0
4.10.2017 14:04
гость

Не будут рожать, квартиры съёмные, зарплаты маленькие...

0  0
4.10.2017 14:08
- гость -

4.10.2017 14:01
- гость -
4.10.2017 14:02
- гость -

Жалко, что ваши родители вас прокормили будучи нищими.

0  0
4.10.2017 14:18
- гость -


4.10.2017 14:08
- гость -

Времена были другие, все были на равных, а вот сейчас денег поболее надо, чтобы дети не чувствовали себя ущербными, плюс ещё надо нормальные продукты найти, чтобы дети росли более менее здоровыми, с этим вообще очень сложно.

0  0
4.10.2017 14:19
- гость -

Не они были богатыми зп у отца была за 500руб в мес.

0  0
4.10.2017 14:23
- гость -

из последних тянемся, чтобы детей вывести в люди. в настоящее время просто садик-школа-институт недостаточно. с таким набором знаний перспектив вообще нет. а все дополнительное образование очень дорого. уже молчу про стоимость одежды, питания, лечения и спорта.

что за фигня такая. самая богатая страная - одно из самых нищих населений (страны третьего мира не беру в расчет). дожили, китайцы на шопинг к нам. З/п 350 бакинских - это хорошая зп в этой стране считается. Когда-то нам смешно было на такие зарплаты, столько у нас студенты получали. Сейчас на эту сумму многие семьи с детьми содержат.

0  0
4.10.2017 14:33
- гость -

Предлагаю запретить гандонс

0  0
4.10.2017 14:37
- гость -

не благодарите
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_первой_ночи

0  0
4.10.2017 16:01
гость

Так показатель число свадеб-на число разводов уже перевалило за 100% в этом году. Нынче 110% разводов на число свадеб! Как могут появляться желанные дети, если в Алтайском крае Деревни исчезают, а Торговые Центры растут как Грибы! Экономика региона падает, а должна расти!!! Тогда Рождаемость и будет расти! Всё элементарно

0  0
4.10.2017 16:12
федя дулов

У нас в крае по эксперименту есть города( доноры дешевой рабочей силы ) для других регионов --в частности севера и крупных строек типа сочи и космодрома...так что живём и размножаемся мы в основном вахтовым методом..и всё остальное у нас дистанционно ----даже губернатор рулит краем дистанционно из москвы...ну а чё про нас говорить если мы с жёнами по скайпу спим.. и женимся -отсюда и ждите скоро появятся ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТИ

0  0
4.10.2017 16:13
- гость -

в благополучной старушке Европе тоже рождаемость растет?

0  0
4.10.2017 16:51
- гость -

Представитель правительства отметила, что в стране разводов значительно меньше, чем в Алтайском крае. Однако и в этом вопросе удалось достичь прогресса,

Да Боже ж ты мой, что же вы, Капура, лично сделали, чтобы разводов меньше стало, балаболка вы наша. Может, от зарплаты своей отказалась, может, на больного ребёнка отдала деньги, которые сроду не заработали, а получаете? Вот что вы хорошо делаете с губернатором так это лапшу на уши вешаете, только люди не на луне живут, это вы будто оттуда свалились, боталы.

0  0
4.10.2017 16:57
Гость

Карлин призывал наказывать врачей за низкую рождаемость, врачи не справились с повышением рождаемости. В крае третья часть населения пенсионеры, какая то часть детей и кто будет рожать?

0  0
4.10.2017 17:00
- гость -

Предлагаю разрешить "элите" многоженство официально, было же у какого то султана 300 детей. Мож хоть они пойдут воевать за своих папок.

0  0
4.10.2017 17:34
- гость -

Ага, бегом побегут палками чужих детей погонят.

0  0
4.10.2017 17:38
- гость -

большая его часть прошла за закрытыми дверями
--------------

Военная тайна что ли?

0  0
4.10.2017 18:14
- гость -

"Также за последние годы в Алтайский край приехало около 10 тысяч соотечественников. Власти рассматривают варианты, что именно эти люди потенциально могут помочь в решении вопроса с увеличением демографии."

10 тыс решат проблему?! как?! да и видели мы, кому гражданство в первую очередь дают. гонясь за количеством, не боитесь качество утратить?

0  0
5.10.2017 01:57
Трутень

Границы раскроют, навезут хм.. южан, они быстро тут расплодятся.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:30
Десятка лучших: стартовал второй этап премии "Народный знак качества" 0
07:23
Со смартфоном в руках: как гаджет помог журналисту в День Барнаула 0
07:12
Когда провалил сроки: как достраивается проблемный мост через Пивоварку 0
07:03
Аллею в честь Сталинградской битвы высадят в алтайском селе Бобровка 0
06:43
Внутри кота – теплота: осенние коты на улицах Барнаула 0
06:22
Джеймсу Бонду 55 лет. Как менялся британский шпион, его враги и девушки 0
06:14
Лучший друг: известные люди Алтайского края о любимых педагогах 0
06:04
Дожди в дожде и с дождем: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 октября 0
05:48
Зал для занятий боксом открыли в алтайской исправительной колонии 0
04:13
Две алтайские школы вошли в рейтинг 200 лучших в России 0
03:01
Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 0
02:21
Маткапитал предлагают разрешить использовать на оплату частного детсада 0
01:29
Вакансия "волшебника" с требованием "грамотной усной речи" насмешила людей 0
00:54
Самый нелепый пешеходный переход нашли в Иркутской области 0
23:45
ФАС выявила крупнейший в России картельный сговор по строительству дорог 1
23:38
Путин с радостью заявил о восстановлении уровня доходов россиян 1
23:16
Глава общественного совета при Минкульте подал в отставку из-за "Матильды" 0
22:36
81-летняя актриса из "Девчат" сфотографировалась в купальнике 2
22:22
Учительница православной школы покусала ребенка 0
22:03
Голый московский депутат в розах на постели возмутил местных активистов 0
21:48
Путин анекдотом про израильскую армию ответил надоедливому ведущему 0
21:36
Кэмерон процитировал Путина на презентации нового "Терминатора" 0
21:19
Как менялись показания обвиняемой по делу "пьяного мальчика" 0
20:37
Фотография заброшенной могилы Бориса Березовского шокировала общественность 6
20:24
"Хочется выйти с дробовиком": Милонов предложил расстреливать наркоманов 3
20:04
Путин интригующе ответил на вопрос, пойдет ли он вновь в президенты 0
19:50
Тигренок, а не киска: в Барнауле сняли ролик про животных зоопарка 0
19:39
Познер о ТЭФИ и авария на Чуйском тракте: обзор соцсетей 0
19:28
Жители Алтая смогут увидеть октябрьские звездопады, если развеются тучи 0
18:50
Никита Джигурда увлекся состоятельной итальянкой 0
18:25
Директор компании "Крымэнерго" Плакида освобожден от должности 0
18:19
Ученики студии Молодежного театра Алтая примут участие в фестивале "Исток" 0
18:05
Собчак посоветовала Поклонской немедленно посмотреть "Матильду" 0
17:45
Повешенные куклы: в барнаульском магазине прикрепили странных ангелков 3
17:31
Полыхавший автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
17:26
Представитель МИД России проведет прием граждан в Барнауле 0
17:17
ВК "Прикамье" не может найти деньги на игру с "Университетом" в Барнауле 3
17:01
Госдума рассмотрит идею платить россиянам зарплату в иностранной валюте 2
16:55
Познер просит организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 2
16:43
Путин выслушал доклад о ЧМ-2018, но остался недоволен. Что ему сообщили? 1
16:36
Что подарить на День учителя: 10 оригинальных идей 7
16:25
Мощь природы: лучшие снимки "королевского" фотоконкурса погодных явлений 0
16:13
Сбербанк в третий раз выйдет на рынок займов 7
16:04
Житель Барнаула пытался повесить свою собаку 13
15:50
СМИ: отставок губернаторов Алтайского края и Республики Алтай не будет 23
15:35
Грациозные: фото девушек с самыми длинными ногами в мире 6
15:21
Зачем КПРФ хочет урезать новогодние каникулы и какие праздники добавить? 39
15:14
Внедорожник столкнулся с КамАЗом на Чуйском тракте, два человека погибли 9
15:03
Пианист Михаил Клейн умер за роялем во время концерта 6
15:00
"Ростелеком" обнулил стоимость мобильного трафика для своих клиентов 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.